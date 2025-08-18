logo
Kako se povlači poslata poruku u Google Messages aplikaciji: Nestaće sa telefona primaoca u samo 3 koraka

Autor Ilija Baošić
0

Funkcija brisanja poslatih poruka konačno je dostupna svima u Google Messages aplikaciji - evo kako se koristi.

Kako se povlači poslata poruku u Google Messages aplikaciji: Nestaće sa telefona primaoca u samo 3 koraka Izvor: Shutterstock / Tada Images

Google nastavlja da unapređuje svoju Messages aplikaciju, koja je od uvođenja RCS protokola dobila dosta novih opcija, uključujući slanje fotografija u originalnom kvalitetu. Najnovija funkcija, međutim, posebno je značajna - omogućava vam da obrišete, odnosno povučete već poslatu poruku.

Zahvaljujući RCS-u (Rich Communication Services), poruka se ne briše samo sa vašeg telefona, već i sa uređaja primaoca. Prvi tragovi ove opcije pojavili su se pre nekoliko mjeseci u kodu aplikacije, ali Google je sada počeo da je uvodi za sve korisnike Google Messages-a.

Evo kako se nova funkcija koristi:

  • Zadržite prst na poruci koju želite da obrišete
  • Tapnite na ikonicu kante za otpatke u gornjem desnom uglu
  • Izaberite "Delete for everyone" (Obriši za sve) ili
  • Izaberite "Delete for me" (Obriši samo za mene)
Izvor: Ilija Baošić

Iako ovakva opcija postoji u mnogim drugim aplikacijama za dopisivanje, ovo je velika novost za korisnike koji se oslanjaju na Google Messages kao primarnu aplikaciju za komunikaciju.

Tagovi

google poruke

Komentari 0

