Pretraga jeftinih letova: Ne treba vam ni tačna destinacija, novi Google AI radi sve

Flight Deals stiže da putnicima uštedi novac, ali i da predloži destinaciju na osnovu onoga što traže.

Izvor: Google

Google je upravo lansirao Flight Deals, alat za pretragu avio-karata kog pokreće vještačka inteligencija. U podržanim državama, pristup je moguć putem posebne stranice ili iz menija u gornjem lijevom uglu Google Flights servisa.

U početku će biti dostupan samo u SAD-u, Kanadi i Indiji, i to u beta verziji, kako bi se "prikupile povratne informacije i istražilo na koji način AI može da unapredi planiranje putovanja", navodi Google. Kompanija dodaje da je Flight Deals "namijenjen putnicima koji su fleksibilni i kojima je primarni cilj da uštede novac na sledećem putovanju".

Interfejs je nalik četbotu kao što su Gemini ili ChatGPT, pa je dovoljno da se prirodnim jezikom opiše kada, gdje i kako želite da putujete - "kao da pričate s prijateljem" - a Flight Deals će obaviti ostatak posla.

Izvor: Google

Cilj ovog alata je da ne morate ručno da mijenjate datume, destinacije i filtere kako biste našli najjeftiniji let. Umjesto vas, to će u pozadini odraditi AI i zatim vam prikazati uredan pregled pronađenih opcija.

Veoma je zanimljivo da tačna destinacija uopšte nije potrebna. Google navodi primjere poput: "sedmicu dana tokom zime u gradu sa odličnom hranom, samo direktni letovi" ili "desetodnevno skijanje u vrhunskom odmaralištu sa svježim snijegom". Naravno, možete tražiti šta god želite i vidjeti šta će AI pronaći.