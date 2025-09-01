Ne morate da znate šifru: Evo kako da povežete telefon na Wi-Fi za par sekundi

Ako ne znate lozinku za Wi-Fi, ne brinite – postoje i drugi brzi i jednostavni načini da se povežete na mrežu. Evo detalja.

Izvor: Casezy idea/Shutterstock

QR kod na modernim ruterima olakšava povezivanje bez potrebe za unosom lozinke.

WPS dugme na ruterima dozvoljava brzo i šifrovano povezivanje na mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu neophodno je za brz i nesmetan pristup internetu. Istina je da skoro svi mobilni telefoni imaju mobilni internet, ali signal nije uvijek dobar.

Wi-Fi omogućava preuzimanje datoteka i gledanje velikih video zapisa bez ograničenja koje nameće mjesečni paket mobilnog interneta. Osim toga, ova tehnologija troši manje energije, pa može produžiti trajanje baterije na telefonu.

Ali, kako se povezati na Wi-Fi mrežu ako ne znate lozinku? To je česta situacija, a evo nekoliko rješenja.

Wi-Fi na telefonu: povezivanje pomoću QR koda

Povezivanje telefona na Wi-Fi bez lozinke je vrlo jednostavno i brzo.

Skoro svi moderni modemi i ruteri imaju QR kod u kojem su upisani naziv mreže i lozinka. Kod se može nalaziti na prednjem dijelu uređaja ili, što je češće, na donjoj strani.

Brzo dijeljenje Wi-Fi-ja preko drugog telefona

Ako je druga osoba već povezana na mrežu kojoj želite pristupiti, dovoljno je da podeli QR kod sa vama.

To se radi tako što na svom Android telefonu otvorite Podešavanja, zatim deo Wi-Fi. Tu odaberete mrežu na koju ste povezani i otvoriće se ekran sa detaljima veze. Na njemu postoji opcija Podeli - kada je dodirnete, prikazaće se QR kod koji omogućava drugom telefonu da se brzo poveže.

Wi-Fi bez lozinke zahvaljujući WPS dugmetu

Većina rutera proizvedenih posle 2007. godine ima WPS dugme (Wi-Fi Protected Setup) koje omogućava povezivanje bez kucanja lozinke.

Da biste koristili ovu opciju, na telefonu idite u podešavanja Mreža i internet, zatim otvorite Wi-Fi, pa uđite u Napredna podešavanja gde ćete naći opciju WPS dugme.

Kada je odaberete, na ruteru treba pritisnuti fizičko WPS dugme (ponekad je potrebno držati ga nekoliko sekundi). Telefon će se automatski povezati i veza će biti uspostavljena bez unošenja lozinke.

(Blic/MONDO)