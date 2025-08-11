Vidite dvije Wi-Fi ikonice na telefonu? Mnoge je začudilo, a evo šta to zapravo znači

Interesantna funkcija na Android telefonima ubrzava Wi-Fi, ali troši više baterije.

Sve više korisnika pametnih telefona zbunjeno je čudnom ikonicom u statusnoj traci. Pored uobičajenog Wi-Fi simbola, iznenada se pojavljuje i manja, druga Wi-Fi ikonica.

Otkrivamo vam šta se zapravo krije iza ovog simbola i šta to znači za internet vezu i potrošnju baterije.

Šta se krije iza drugog, manjeg Wi-Fi simbola?

Korisnik @OutofGalaxyy napisao je na mreži X: "Moj Wi-Fi je dobio bebu. Zašto?"

Android status bars are so weird



Like, my Wi-Fi icon had a baby. Whypic.twitter.com/RVcuDtZaI2 — Into Galaxy (@IntoGalaxyy)June 25, 2025

Naravno, misli na dodatnu malu Wi-Fi ikonicu koja se pojavljuje na nekim Android telefonima. U pitanju je indikator koji pokazuje da se njegov telefon povezao na internet pomoću "dual Wi-Fi acceleration", odnosno "dual-channel acceletarion" tehnologije.

Ova funkcija omogućava da se telefon istovremeno poveže na obje Wi-Fi frekvencije rutera - i 2,4 GHz i 5 GHz. Uobičajeno, uređaj bira samo jednu od frekvencija, onu koja ima jači signal ili bolju dostupnost. Kada je aktiviran dual Wi-Fi, telefon koristi oba kanala paralelno.

Prednosti i mane tehnologije

Istovremeno korišćenje obe Wi-Fi frekvencije može značajno poboljšati internet vezu. Korisnicima se nude veće brzine prenosa podataka, stabilnija konekcija i manja latencija. To je posebno korisno za aplikacije koje troše mnogo protoka, poput striminga, onlajn igranja ili prenosa velikih fajlova.

Mana je što rad na oba kanala povećava potrošnju energije, pa u praksi to može skratiti trajanje baterije dok je funkcija uključena.

Kome je dostupna ova opcija?

"Dual Wi-Fi acceleration" nije potpuno nova funkcija - prisutna je na pojedinim Android uređajima još od 2019. godine. Dodatni Wi-Fi simbol obično se prikazuje samo kada telefon zaista koristi obje frekvencije istovremeno.

Funkcija je naročito česta kod kineskih proizvođača, poput OnePlus, Xiaomi, Oppo, Vivo i Realme modela. Ipak, čak i ako telefon tehnički podržava ovu opciju, ne koriste je sve aplikacije. Neke jednostavno ne podržavaju paralelno povezivanje na obe Wi-Fi mreže, piše TechBook.

