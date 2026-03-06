Isprobali smo Samsung Galaxy XR naočare: Da li je ovo uređaj koji ćemo svi jednog dana imati?

Samsung je na MWC 2026 prikazao Galaxy XR naočare sa Android XR sistemom, kontrolom pokretima ruku i ekranima sa čak 29 miliona piksela po oku.

Izvor: Ilija Baošić

Barselona je ove nedjelje bila puna zanimljivih gedžeta, ali jedan je posebno privukao našu pažnju. Samsung je na MWC 2026 sajmu omogućio posjetiocima da isprobaju nove Galaxy XR naočare, a ni mi nismo propustili tu priliku.

Već na na prvi pogled je bilo jasno da Samsung u svojim rukama ima uređaj koji je direktan rival Apple Vision Pro naočarama. Galaxy XR nudi mješovitu realnost u pravom smislu te riječi - stavili smo ga na glavu, a pored stvarnog prostora, pred očima su nam se pojavili virtuelni prozori, aplikacije i 3D sadržaj koji su djelovali kao da lebde.

Druga stvar koju smo primijetili kada smo stavili uređaj jeste težina. Iako je Galaxy XR težak oko 540 grama, na raspolaganju je kaiš koji se prilagođava veličini glave i bočno raspoređuje težinu. Iako nema kaiša koji prelazi preko tjemena glave, nošenje je bilo udobno, a pritisak na čelo i nos nije bio neprijatan.

Izvor: Ilija Baošić

Zanimljivo je da donji dio naočara ostaje otvoren, što znači da smo mogli da vidimo dio okruženja i bez kamera. To razumljivo smanjuje osjećaj potpune imerzije, ali i uliva neku dozu sigurnosti, pogotovo ako se Galaxy XR koristi stojeći.

Kontrole su jedna od najzanimljivijih stvari na ovom uređaju. Umjesto pomoću klasičnih kontrolera, sve smo radili rukama. Dovoljno je bilo da rukom usmjerimo "kursor" u neku aplikaciju i lagano spojimo palac i kažiprst da bismo je otvorili - kao da smo kliknuli mišem u vazduhu.

Izvor: Ilija Baošić

Na raspolaganju smo imali i Gemini vještačku inteligenciju, koju smo aktivirali pomoću posebnog tastera na vrhu uređaja. Na ovaj način smo pomoću glasa mogli da otvorimo određenu aplikaciju, pa pravimo bilješke u Samsung Notes-u, kao i da tražimo informacije koje nas zanimaju.

Galaxy XR je ujedno i prvi uređaj koji koristi novi Android XR sistem koji Google razvija posebno za ovakve gedžete. Zato nas i nije začudilo da interfejs veoma podsjeća na kombinaciju Androida i Applovog visionOS-a.

Ispred sebe mogli smo da otvorite više aplikacija odjednom. Recimo, Chrome sa jedne strane, YouTube sa druge, a Google Maps u sredini. Svaki prozor je lebdio u prostoru i zadržavao poziciju čak i kada smo pomijerali glavu.

Tokom demonstracije mogli smo da vidimo i zanimljiv 3D prikaz gradova u Google Maps-u. Kako u "letu", tako i u Street View režimu. Bilo je dovoljno da izaberemo gdje želimo da se nađemo, a aplikacija nas je uranjala prikaz lokacije u 360 stepeni. Mogli smo i da se krećemo "teleportovanjem", gotovo isto kao što je to slučaj u mobilnoj aplikaciji.

Samsung nam je pokazao i posebnu XR galeriju, u kojoj smo mogli da vidimo fotografije sa elementima koji "iskaču" iz same slike, a gledali smo i 180-stepeni video klipove na YouTube-u. Snimak prekrivao čitavo vidno polje, ali to smo već imali priliku da vidimo i sa klasičnim VR naočarama.

Hardver je takođe impresivan. Galaxy XR koristi micro-OLED ekrane sa ukupno 29 miliona piksela i rezolucijom od 3.552 x 3.840 po oku. Poređenja radi, to je više nego kod Apple Vision Pro modela. Uređaj pokreće Snapdragon XR2+ Gen 2 čip, specijalno dizajniran za XR uređaje.

Sa spoljne strane nalazi se veliki broj kamera i senzora koji prate pokrete ruku, očiju i položaj u prostoru. Sve to omogućava veoma preciznu interakciju sa virtuelnim elementima.

Naravno, tu je i jedna druga vrsta realnost - cijena. Iako je daleko povoljniji od Vision Pro modela, Galaxy XR u Americi košta 1.800 dolara, a kolika će biti cijena kada ove godine stigne u Evropu - još uvijek ne znamo. Razlika u odnosu na SAD sigurno neće biti drastična, ali svakako treba imati na umu da je riječ o inovativnom gedžetu vrhunskog hardvera, za koji pravi entuzijasti neće žaliti novac.

Samsung očigledno pokušava da napravi nešto što bi jednog dana moglo da zamijeni laptop, monitor ili čak telefon. A ako je suditi po prvom utisku, budućnost u kojoj radimo u virtuelnim prozorima možda nije toliko daleko.