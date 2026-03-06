Još uvijek čuvate stari televizor? Možda vrijedi pravo bogatstvo - provjerite jedan detalj

Stari CRT televizori sa komponentnim ulazom danas mogu vrijediti mnogo, jer ih ljubitelji retro igara traže zbog boljeg prikaza slike.

Izvor: Shutterstock

Ljubitelji retro video igara posljednjih godina masovno tragaju za CRTtelevizorima - i spremni su da izdvoje ozbiljan novac. Međutim, nije svaki model podjednako vrijedan. Najtraženiji su oni koji imaju komponentni ulaz, jer upravo on omogućava daleko bolji prikaz slike na starim konzolama.

Prije samo desetak godina ovi televizori su završavali na otpadu. Danas se pojedini modeli prodaju za velike pare, a među kolekcionarima vlada prava pomama.

Razlog je jednostavan. Prije nego što je HDMI postao standard, konzole su se povezivale na više načina. Većina korisnika koristila je kompozitne kablove sa žutim utikačem, koji daju najslabiji kvalitet slike.

Komponentni ulaz je druga priča. Prepoznaje se po tri video konektora u crvenoj, zelenoj i plavoj boji i pruža znatno oštriju sliku i preciznije boje. Na starim konzolama razlika je toliko velika da je primjećuje gotovo svako.

Gejmeri koji i danas igraju na PlayStation 2 ili originalnom Xbox-u to dobro znaju. Kada se koristi komponentni kabl, video signal se dijeli na tri kanala. Time se izbjegava miješanje boja i mutan prikaz koji često prati kompozitni signal.

Izvor: Belen Sanma / Shutterstock.com

Zbog toga su CRT televizori sa ovim ulazom postali pravi kolekcionarski komadi. Posebno su cijenjeni modeli iz Sony Trinitron serije, koji su među entuzijastima već stekli kultni status.

Problem je što ih je sve teže pronaći. CRT televizori se ne proizvode već godinama, a prodavnice polovnih uređaja rijetko žele da ih preuzmu zbog veličine i težine. Zbog toga se potraga često svodi na onlajn oglase ili zaboravljene primjerke na tavanu ili u podrumu.

Ako naiđete na model sa pet konektora za video i zvuk, znajte da je za ljubitelje retro konzola to pravi mali tehnološki dragulj.

Ipak, treba imati na umu da je riječ o veoma staroj tehnologiji. Mnogi CRT televizori su stari i po nekoliko decenija, a popravka katodne cijevi može biti opasna i komplikovana.

Zbog toga se mnogi entuzijasti sami "uče zanat" o održavanja ovih uređaja. Za njih je sav trud vrijedan čim se na ekranu pojave čiste, jarke boje omiljene igre iz djetinjstva.

Najveći CRT televizor na svetu Izvor: Shank Mods

