logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Loše vijesti za gejmere: Sony mijenja strategiju za PC i vraća se strogoj PlayStation ekskluzivnosti

Loše vijesti za gejmere: Sony mijenja strategiju za PC i vraća se strogoj PlayStation ekskluzivnosti

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Sony navodno mijenja strategiju i vraća fokus na PlayStation ekskluzive, a prva žrtva mogao bi da bude Ghost of Yotei koji možda nikad neće stići na PC.

Sony mijenja strategiju za PC Izvor: PlayStation

Ekskluzive su oduvijek bile glavni razlog za kupovinu konzola, ali se činilo da Sony polako otvara vrata i igračima na računarima. Ipak, prema najnovijim informacijama koje prenosi Bloomberg, japanski gigant je odlučio da napravi nagli zaokret i povuče se sa PC tržišta.

Prva velika žrtva ove promjene strategije biće naslov Ghost of Yotei, koji vjerovatno nikada neće ugledati svjetlost dana izvan PlayStation 5 konzole. Ovo predstavlja ogroman šok u odnosu na planove od prije par godina, kada je cilj bio da pola naslova do 2025. bude dostupno na svim platformama.

Kao razlog za ovaj potez navodi se slaba prodaja prethodnih portova, uprkos tome što su franšize poput God of War i The Last of Us privukle veliku pažnju medija.

Iako nas ovog mjeseca očekuju naslovi kao što su Marathon i dugo iščekivani Death Stranding 2, budućnost daljeg portovanja je pod velikim znakom pitanja. Sony želi da izbjegne sudbinu Xbox-a, čija je strategija izdavanja igara na svim platformama dovela do konfuzije i gubitka identiteta samog brenda.

Povratak tradicionalnom modelu objavljivanja znači da će najkvalitetniji naslovi ponovo služiti isključivo kao mamac za kupovinu specijalizovanog hardvera. Ova konzervativna politika, kojom se godinama vodi i Nintendo, mogla bi da učvrsti poziciju PlayStation-a kao premijum platforme.

Iako se planovi u tehnološkom svijetu uvijek mogu promijeniti, trenutni izvještaji ukazuju na to da se Sony vraća svojim korijenima kako bi zaštitio vrijednost PlayStation brenda.

(Smartlife/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

sony PlayStation igrice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS