Loše vijesti za gejmere: Sony mijenja strategiju za PC i vraća se strogoj PlayStation ekskluzivnosti

Sony navodno mijenja strategiju i vraća fokus na PlayStation ekskluzive, a prva žrtva mogao bi da bude Ghost of Yotei koji možda nikad neće stići na PC.

Izvor: PlayStation

Ekskluzive su oduvijek bile glavni razlog za kupovinu konzola, ali se činilo da Sony polako otvara vrata i igračima na računarima. Ipak, prema najnovijim informacijama koje prenosi Bloomberg, japanski gigant je odlučio da napravi nagli zaokret i povuče se sa PC tržišta.

Prva velika žrtva ove promjene strategije biće naslov Ghost of Yotei, koji vjerovatno nikada neće ugledati svjetlost dana izvan PlayStation 5 konzole. Ovo predstavlja ogroman šok u odnosu na planove od prije par godina, kada je cilj bio da pola naslova do 2025. bude dostupno na svim platformama.

Kao razlog za ovaj potez navodi se slaba prodaja prethodnih portova, uprkos tome što su franšize poput God of War i The Last of Us privukle veliku pažnju medija.

Iako nas ovog mjeseca očekuju naslovi kao što su Marathon i dugo iščekivani Death Stranding 2, budućnost daljeg portovanja je pod velikim znakom pitanja. Sony želi da izbjegne sudbinu Xbox-a, čija je strategija izdavanja igara na svim platformama dovela do konfuzije i gubitka identiteta samog brenda.

Povratak tradicionalnom modelu objavljivanja znači da će najkvalitetniji naslovi ponovo služiti isključivo kao mamac za kupovinu specijalizovanog hardvera. Ova konzervativna politika, kojom se godinama vodi i Nintendo, mogla bi da učvrsti poziciju PlayStation-a kao premijum platforme.

Iako se planovi u tehnološkom svijetu uvijek mogu promijeniti, trenutni izvještaji ukazuju na to da se Sony vraća svojim korijenima kako bi zaštitio vrijednost PlayStation brenda.

(Smartlife/Mondo)