Nintendo oborio sopstveni rekord: Switch prestigao legendarnu konzolu, ni PlayStation 2 nije daleko

Nintendo Switch je prodat u više od 155 miliona primjeraka, čime je i zvanično je prestigao DS i postao najuspješnija konzola kompanije.

Izvor: SmartLife / Nintendo

Nintendo je ispisao novu stranicu gejming istorije. Originalni Switch je upravo postao najprodavanija Nintendo konzola ikada, prestigavši kultni DS.

Prema najnovijim finansijskim rezultatima kompanije Nintendo, Switch je od lansiranja 2017. godine prodat u 155,37 miliona primjeraka. Time je zvanično nadmašio Nintendo DS, koji je tokom svog životnog vijeka stigao do 154,02 miliona prodatih uređaja.

Ovim rezultatom Switch je sada druga najprodavanija konzola svih vremena. Ispred njega se nalazi samo PlayStation 2, koji je tokom 13 godina prodat u oko 160 miliona primjeraka.

U trećem kvartalu fiskalne 2026. godine, koji se završio 31. decembra 2025, originalni Switch model je prodan u 1,36 miliona primeraka. Nintendo očekuje da će do kraja tekuće fiskalne godine, koja se završava 1. aprila, prodati još oko 750.000 konzola.

Čak i uz taj rast, Switch će i dalje biti oko četiri miliona jedinica iza PlayStation-a 2. Ipak, s obzirom na godine na tržištu i aktuelnu ponudu, razlika je impresivno mala.

Veliki dio uspjeha Switch je ostvario tokom pandemije, kada je u samo dvije godine prodat u oko 50 miliona primjeraka, uprkos globalnim nestašicama.

Istovremeno, i nova generacija konzole bilježi snažne rezultate. Nintendo Switch 2 je tokom prazničnog kvartala prodat u 7,01 milion primeraka, što je značajan skok u odnosu na prethodni kvartal i 4,54 miliona jedinica, piše TechSpot.

Izvor: Marques Brownlee

Ukupno gledano, Switch 2 je do 31. decembra dostigao 17,3 miliona prodatih uređaja. To je izuzetno snažan rezultat, posebno ako se uzme u obzir da je konzola lansirana tek 5. juna 2025. godine.

Ovaj tempo znači da je Switch 2 za manje od godinu dana prodat u više primjeraka nego Wii U tokom čitavog svog životnog ciklusa, koji je stao na 13,7 miliona. Nintendo očekuje da će do kraja fiskalne godine prodaja Switch 2 premašiti 19 miliona.