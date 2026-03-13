Testirali smo Huawei Mate X7: Daleko od povoljnog, ali bolje kamere nećete naći

Novi Huawei Mate X7 savitljivi telefon dolazi sa kućištem debljine svega 4,5 mm, 8-inčnim LTPO OLED panelom, Kirin 9030 Pro čipsetom, 5.600 mAh baterijom i izuzetno moćnim kamerama. Evo kako se pokazao u praksi.

Izvor: Ilija Baošić

Na test nam je stigao Huawei Mate X7, savitljivi telefon čiji hardver već na prvi dodir ostavlja utisak ozbiljnog izazivača. Tanak profil, velika površina ekrana i upečatljiv dizajn jasno pokazuju da je riječ o modelu iz samog vrha ponude.

Huawei je posebnu pažnju posvetio izradi i izdržljivosti, ali i sistemu kamera koji na papiru djeluje izuzetno ambiciozno. Tu su veliki senzor sa promjenljivim otvorom blende, periskopski zum i rezultati koji odskaču od standarda na koji smo navikli od ove forme uređaja.

Specifikacije otkrivaju snažnu bateriju, dva LTPO OLED panela i Kirin čipset, a sve to je smješteno u kućište koje je debljine ispod 5 mm u rasklopljenom stanju.

Ipak, ono što nas je najviše zanimalo jeste kako sve to izgleda u realnoj upotrebi. Da li je Mate X7 zaokružen, pouzdan uređaj za svaki dan ili zahtijeva prihvatanje kompromisa? Nakon detaljnog testiranja, vrijeme je da prenesemo utiske.

Huawei Mate X7: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Mate X7 je jedan od onih uređaja koji već pri prvom uzimanju u ruku ostavljaju snažan utisak. Nije to samo zbog činjenice da je u pitanju savitljivi telefon, već zbog toga koliko je tanak i koliko djeluje zrelo kao proizvod.

U rasklopljenom stanju debljina uređaja iznosi svega 4,5 mm, dok je u otklopljenom ta brojka 9,5 mm. Uz težinu od 236 grama, Mate X7 ne djeluje znatno drugačije od "klasičnih" pametnih telefona. U džepu ne pravi neprijatnu izbočinu, a u ruci je iznenađujuće balansiran.

Poseban utisak ostavlja poleđina presvučena veganskom kožom, dostupna u crnoj i crvenoj varijanti. Materijal je prijatan pod prstima, ne klizi i ne zadržava otiske. U moru staklenih telefona, ovo je osvježenje koje ima i estetsku i praktičnu vrijednost.

Izvor: Ilija Baošić

Veliki modul kamera Huawei naziva "Time-Space Portal". Postavljen je centralno i vizuelno dominira poleđinom, ali zaista ne djeluje prenaglašeno.

Spoljašnji ekran štiti Kunlun Glass 2 staklo, dok je unutrašnji panel dobio unapređenu troslojnu zaštitnu strukturu. Ugib na sredini i dalje postoji, ali je diskretniji nego prošle godine, a, što je najvažnije, tokom korišćenja se brzo zanemari.

Šarka je izrađena od čelika visoke čvrstoće. Otklapanje i zaklapanje u ruci djeluje pouzdano, bez klimanja i bez neprijatnih zvukova. Takođe, kada je otklopljen, telefon može da stoji pod različitim uglovima bez naglog zatvaranja, što je uvijek korisno pri fotografisanju ili video pozivima.

Mate X7 posjeduje IP58 i IP59 sertifikate otpornosti na prašinu i vodu, uključujući otpornost na mlazove vode pod pritiskom. To je i dalje rijetkost u svetu preklopnih telefona i uliva dodatno povjerenje pri svakodnevnom korišćenju.

Na desnoj strani nalaze se POWER taster sa integrisanim čitačem otiska prsta i tasteri za kontrolu jačine zvuka. Na dnu su USB-C port, fiokica za dve nano-SIM kartice i jedan od stereo zvučnika, dok se drugi nalazi na vrhu.

Huawei Mate X7: Ekrani

Izvor: Ilija Baošić

Kao i svaki telefon "Fold" formata, Huawei Mate X7 posjeduje dva ekrana, a kvalitet oba panela je podjednako važan - svaki na svoj način. U zaklopljenom stanju mora da se ponaša kao klasičan flagship, dok u rasklopljenom režimu treba da ponudi iskustvo kompaktnog tableta.

Unutrašnji ekran je dijagonale 8,0 inča i na raspolaganje stavlja LTPO OLED tehnologiju. Rezolucija iznosi 2.210 x 2.416 piksela, pa je prikaz veoma oštar, sa gustinom od 412 ppi. Boje su zasićene ali ne prenaglašene, a kontrast očekivano odličan.

Maksimalno osvjetljenje ide do 2.500 nita, što znači da je vidljivost dobra čak i pri jačem spoljašnjem svjetlu. U praksi, ekran ostaje čitljiv i napolju, mada postoje i svjetliji konkurenti.

Izvor: Ilija Baošić

Dijagonala ekrana poklopca je dužine 6,49 inča, a ni LTPO OLED tehnologija nije izostala. Gustina piksela je identična kao na unutrašnjem panelu zahvaljujući rezoluciji od 1.080 x 2.444 piksela, pa prelazak sa jednog na drugi ekran daje konzistentno iskustvo.

Zanimljivo je da osvjetljenje spoljašnjeg ekrana ide do 3.000 nita, što ga čini još boljim za upotrebu na direktnom suncu.

Oba displeja podržavaju promjenljivu stopu osvježavanja od 1 do 120 Hz. Ovo u svakodnevnoj upotrebi znači glatko skrolovanje i animacije, ali i nižu potrošnju baterije kada visokih 120 Hz nije potrebno.

Prisutno je i 1440 Hz PWM zatamnjivanje, koje ne obara rekorde, ali je svakako korisno za one sa osjetljivim vidom, ali i oni koji osjećaju nelagodu i naprezanje očiju pri nižim nivoima osvjetljenja.

Huawei Mate X7: Performanse i softver

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Mate X7 pokreće Kirin 9030 Pro čipset, izrađen u 6 nm procesu. U pitanju je devetojezgarno rješenje sa maksimalnom brzinom takta do 2,75 GHz, upareno sa do 16 GB memorije.

Na papiru, ovo nije čip koji može da parira najnovijim Snapdragon ili Dimensity flagship procesorima - sintetički testovi to jasno pokazuju. Ipak, to se u svakodnevnom radu i u velikom broju zadataka gotovo i ne primijeti.

Interfejs je veoma glatak, animacije takođe, a multitasking na velikom unutrašnjem ekranu funkcioniše bez problema.

Izvor: Ilija Baošić

Polje na kom se najbolje vidi da čipset nije najmoćnije rješenje na tržištu je gejming i video obrada izuzetno velikih fajlova. Uprkos tome, sistem je stabilan i nismo nailazili na kočenja ili prekide rada.

Imajući na umu kućište debljine svega 4,5 mm u rasklopljenom stanju, kontrola temperature je posebno važna. Huawei je zato implementirao unaprijeđeni sistem hlađenja sa parnom komorom i grafenom, pa u praksi telefon ostaje pod kontrolom i ne postaje neprijatno topao tokom dužeg korišćenja.

Kada je riječ o softveru, globalna verzija Mate X7 modela pokreće EMUI 15, zasnovan na Android 12 AOSP osnovi - što je i njegova najveća mana. Interfejs je poznat, bogat opcijama i dobro prilagođen velikom ekranu, posebno kada je u pitanju rad sa više aplikacija istovremeno.

Google servisi nisu unaprijed instalirani, ali ih je vrlo lako instalirati - jednom pretragom i klikom na AppGallery prodavnici aplikacije. Uz pomoć GBox aplikacije, moguće je čak pristupiti Google Play prodavnici i većini Google aplikacija. Iako u ogromnom broju slučajeva sve radi kako treba, važno je da napomenemo da Google Wallet i dalje ne dozvoljava dodavanje kartice za beskontaktno plaćanje putem NFC-a.

Huawei Mate X7: Kamere

Izvor: Ilija Baošić

Kamere su tradicionalno kompromis kod savitljivih telefona, prije svega zbog ograničenog prostora u tankom kućištu. Huawei je sa Mate X7 modelom ponovo pokušao da pomjeri granice i približi se klasičnim flagship uređajima.

Glavni senzor je rezolucije 50 MP, a njegova veličina 1/1.28 inča, što je ozbiljna brojka za jedan preklopni uređaj. Posjeduje optičku stabilizaciju i fizički promjenljivi otvor blende, od f/1.4 do f/4.0. To znači da telefon može da prilagođava količinu svjetla koje upija u zavisnosti od uslova - automatski ili ručno kroz Pro režim.

Naravno, najvažnije je kako se pokazao na djelu, a odmah vam možemo reći da je odgovor - izuzetno. Fotografije su veoma detaljne, sa dobrim dinamičkim rasponom i prirodnim bojama. Posebno se ističe rad u slabijem osvjetljenju, gdje veći senzor i RYYB tehnologija dolaze do izražaja. Noćne fotografije su svetle, ali bez pretjeranog "peglanja" detalja i izraženog šuma.

Vidi opis Testirali smo Huawei Mate X7: Daleko od povoljnog, ali bolje kamere nećete naći Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Ilija Baošić Br. slika: 14 14 / 14

Telefoto kamera takođe ima 50 MP senzor i nudi 3,5x optički zum, uz OIS. Otvor blende iznosi f/2.2, a podržan je i tele-makro režim. Upravo ova kamera često daje najzanimljivije rezultate, naročito kod portreta, ali u noćnim uslovima ne može da se meri sa glavnim senzorom, što je i očekivano.

Treći modul je ultraširokougaona kamera rezolucije 40 MP. Ova kamera kod mnogih proizvođača često služi samo da marketinški popuni broj dostupnih senzora. Međutim, u ovom slučaju fotografije su veoma dobrog kvaliteta i oštrine.

Video je moguće snimati u 4K rezoluciji do 60 kadrova u sekundi, uz kombinaciju optičke i elektronske stabilizacije. Snimci su stabilni i detaljni, sa solidnim HDR efektom u zahtevnijim uslovima osvjetljenja.

Za selfi fotografije tu su dvije kamere od po 8 MP, jedna na spoljašnjem, a druga na unutrašnjem ekranu. Kvalitet je korektan za video pozive i društvene mreže, ali prethodno navedene kamere su svakako ono što je najveći adut ovog sistema.

Huawei Mate X7: Baterija i punjenje

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Mate X7 posjeduje bateriju kapaciteta 5.600 mAh - još jedna impresivna karakteristika ako govorimo o savitljivim telefonima. U pitanju je silicijum-ugljenično rešenje, koje omogućava veći kapacitet bez povećanja dimenzija kućišta.

U realnoj upotrebi, autonomija je veoma dobra. Tokom umjerenog korišćenja bez problema je moguće izdržati cijeli dan, dok spoljašnji ekran omogućava i dodatnu uštedu energije kada nema potrebe za rasklapanjem uređaja. Čak i pri intenzivnijem radu, uključujući multitasking i fotografisanje, autonomija ostaje dovoljno dobra za bezbrižan dan, daleko od punjača.

Mate X7 podržava 66W žično punjenje, a podržano je i 50W bežično, što je još jedna rijetkost i nešto što se baš i ne očekuje od ovako tankog telefona. Pored toga, telefon nudi 7,5W obrnuto bežično punjenje, kao i 5W obrnuto žično, pa može poslužiti kao izvor energije za druge uređaje u nuždi.

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Mate X7 košta oko 2.100 evra.

Telefon dolazi u dvije boje, Nebula Red i Black, sa konfiguracijom koja podrazumijeva 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije.

S obzirom na cijenu, Mate X7 se direktno suprotstavlja najskupljim modelima savitljivih telefona na tržištu, pa je jasno da Huawei ovaj model pozicionira kao punokrvni premium uređaj, bez velikih kompromisa kada je riječ o materijalima, ekranima - i pogotovo kamerama.