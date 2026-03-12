Ovo su milioni tražili: Baš svi Windows 11 računari dobijaju potpuno novi Xbox režim

Microsoft ubrzava spajanje Xbox-a i Windows-a. Prije nove konzole stiže poseban gejming režim na sve računare.

Izvor: Microsoft

Microsoft je odlučan u nameri da potpuno ujedini Xbox i Windows platforme. Sljedeća konzola ove kompanije, koja nosi kodno ime Project Helix, biće sposobna da izvorno pokreće PC igre, a prvi alfa testovi ovog uređaja planirani su za 2027. godinu.

Ipak, softverski gigant ne namjerava da čeka izlazak nove konzole kako bi približio PC igrače Xbox ekosistemu. Već sljedećeg mjeseca, na svim Windows 11 uređajima - uključujući računare, laptopove i PC tablete - pojaviće se novi "Xbox mode" preko cijelog ekrana.

U pitanju je režim koji su milioni gejmera tražili, pogotovo nakon nakon uspeha SteamOS-a i Steam Deck konzole.

Xbox mode je testiran u beta verzijama još krajem 2025. godine, ali je tada bio dostupan samo uskom krugu korisnika. Nakon početnih kritika na prenosnim konzolama poput Xbox Ally modela, Microsoft je redovnim ažuriranjima ispeglao softver kako bi osigurao pouzdanije korisničko iskustvo.

Na sajmu GDC 2026, kompanija je najavila i uvođenje sistema Advanced Shader Delivery. Ova tehnologija će programerima u Xbox prodavnici omogućiti da ubrzaju preuzimanje igara slanjem unapred kompajliranih šejdera direktno na uređaje korisnika.

Uz ove tehničke novitete, Microsoft je nagovijestio i povratak legendarnih naslova koji su nekada bili rezervisani samo za konzole.

"Kao dio proslave naše 25. godišnjice kasnije ove godine, predstavićemo nove načine za igranje nekih od najpoznatijih naslova iz naše prošlosti", kaže Microsoft.

Drugim riječima, Xbox igre uskoro bi mogle da zvanično postanu dostupne i na računarima.