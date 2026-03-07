logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kraj konzola kakve poznajemo? Novi Xbox je zapravo hibridni PC - stiže Project Helix

Kraj konzola kakve poznajemo? Novi Xbox je zapravo hibridni PC - stiže Project Helix

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Microsoft je potvrdio razvoj nove generacije Xbox konzole pod kodnim imenom Project Helix. U pitanju je hibrid koji će pokretati i Xbox i Windows igre.

Microsoft Project Helix Izvor: esthermm / Shutterstock.com

Nakon višemesečnih glasina i nagađanja, nova direktorka Xbox odjeljenja, Aša Šarma, zvanično je potvrdila da će sljedeća generacija Microsoft-ove konzole biti moćni hibrid pod kodnim imenom Project Helix.

Ovaj uređaj će po prvi put direktno podržavati i Xbox i Windows igre, čime će definitivno biti obrisana granica između konzolnog i PC gejminga na velikom ekranu.

Šarma, koja je nedavno zamijenila Fila Spensera, naglasila je da Project Helix cilja na apsolutnu lidersku poziciju u snazi hardvera. To znači da Microsoft više ne želi samo da prati Sony, već da diktira pravila igre.

Srce nove Xbox "konzole" biće AMD procesor pod kodnim imenom Magnus, koji donosi drastičan skok u performansama zahvaljujući Zen 6 arhitekturi i RDNA 5 grafici.

Ovaj 10-jezgarni čip omogućiće napredni "path tracing", čime će Microsoft pokušati da zada odlučujući udarac konkurenciji u pogledu vizuelnog kvaliteta.

Microsoft već testira novo "Full Screen" iskustvo na uređajima kao što je Asus ROG Xbox Ally. Ovaj interfejs omogućava da se Windows pokrene direktno u gejming režimu bez vidljivog desktopa, koristeći isključivo kontroler.

Ova strategija "univerzalnog ekosistema" koju zagovara Satja Nadela mogla bi biti glavni razlog zašto Sony mijenja strategiju portovanja svojih igara na PC, strahujući od direktnog sudara u dnevnim sobama širom sveta.

Sljedeći Xbox će suštinski biti vrhunski PC, potpuno kompatibilan sa svim igrama za Xbox Series X.

Više detalja o Project Helix-u biće otkriveno već sljedeće nedjelje na Game Developers Conference (GDC) 2026. Tamo će Šarma razgovarati sa razvojnim timovima o budućnosti koja, po svemu sudeći, više ne poznaje granice između platformi.

Iako je AMD potvrdio da će čipovi biti spremni već sljedeće godine, Microsoft još uvijek nije odredio tačan datum izlaska koji bi mogao zauvijek promijeniti industriju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

xbox konzola

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS