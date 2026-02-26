Samsung Galaxy S26 i S26+ telefoni: Exynos kod nas, AI u prvom planu

Galaxy S26 i S26+ stižu sa Exynos 2600 čipom, 12GB RAM-a i unapređenim AI funkcijama. Detalje o novim telefonima saznajte u nastavku.

Izvor: Samsung

Samsung je na Galaxy Unpacked događaju u San Francisku zvanično predstavio Galaxy S26 seriju. Ultra telefonom bavili smo se posebno, a pored njega predstavljeni su i Samsung Galaxy S26 i Samsung Galaxy S26+ modeli.

Regularni Samsung Galaxy S26 sada dolazi sa 6,3-inčnim FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekranom, uz adaptivnu stopu osvježavanja od 1 do 120 Hz i Vision Booster tehnologiju. Dijagonala je blago povećana u odnosu na prethodnika, ali dimenzije ostaju gotovo iste - 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, uz težinu od 167 grama.

Galaxy S26+ zadržava 6,7-inčni QHD+ Dynamic AMOLED 2X panel sa istom adaptivnom stopom osvježavanja kao manji model. Kućište mjeri 158,4 x 75,8 x 7,3 mm, uz težinu od 190 grama. Oba modela posjeduju IP68 sertifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Izvor: SmartLife / Krunoslav Ćosić

Exynos u Evropi, Snapdragon samo na odabranim tržištima

Za razliku od Ultra modela, Galaxy S26 i S26+ telefone u Evropi pokreće Exynos 2600 čipset, dok će na tržištima poput Sjeverne Amerike, Kine i Japana biti dostupne verzije sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy procesorom.

Samsung navodi da nova generacija čipseta donosi do 19% bolje CPU performanse, 24% snažniji GPU i do 39% unaprijeđene AI performanse u odnosu na prethodnu seriju. To se u praksi ogleda u bržoj obradi glasovnih komandi, efikasnijoj transkripciji poziva i znatno ubrzanom radu AI alata za obradu fotografija.

Oba modela dolaze sa 12 GB RAM-a, dok su opcije interne memorije 256 GB i 512 GB.

Galaxy AI postaje centralni dio iskustva

Kada je softver u pitanju, Galaxy S26 i S26+ pokreće One UI 8.5 zasnovan na Android 16 operativnom sistemu. Fokus je jasno stavljen na Galaxy AI, koji sada ima još dublju integraciju u čitav sistem.

Nova Now Nudge funkcija proaktivno predlaže relevantne informacije tokom dopisivanja i planiranja sastanaka, dok unaprijeđeni Now Brief koristi Personal Data Engine kako bi prepoznao obaveze iz poruka, mejlova i notifikacija, čak i kada nisu ručno unete u kalendar.

Tu su i unapređeni Circle to Search with Google, konverzacioni Bixby, kao i integracija AI agenata poput Gemini i Perplexity servisa. Telefon može da izvršava složenije zadatke kroz više aplikacija, uz minimalanu intervenciju korisnika.

Provjerena kombinacija kamera

Izvor: SmartLife / Krunoslav Ćosić

Galaxy S26 i S26+ dijele identičan trostruki sistem kamera. Glavni senzor ima 50 MP, otvor blende f/1.8 i podršku za 2x digitalni zum "optičkog kvaliteta" zahvaljujući Adaptive Pixel tehnologiji.

Tu je i 10 MP telefoto kamera sa 3x optičkim zumom i otvorom blende f/2.4, kao i 12 MP ultraširoka kamera sa f/2.2 otvorom blende. Prednja kamera ima 12 MP i otvor blende f/2.2.

Samsung dodatno ističe AI unapređenja poput Auto Framing opcije koja iz 8K snimka automatski kreira optimalno kadriran 4K video u realnom vremenu, kao i poboljšani Super Steady režim sa horizontalnim zaključavanjem kadra.

Baterije i punjenje

Galaxy S26 dobio je blago povećanje kapaciteta baterije na 4.300 mAh. Podržava 25 W žično punjenje, koje omogućava do 55% napunjenosti za oko 30 minuta, kao i 15 W bežično punjenje.

S druge strane, Galaxy S26+ zadržava bateriju od 4.900 mAh, uz 45 W žično punjenje koje omogućava do 69% napunjenosti za oko 30 minuta. Bežično punjenje je unaprijeđeno, a dostupna je i Wireless PowerShare funkcija za dijeljenje energije sa drugim kompatibilnim uređajima.

Cijena i dostupnost

Izvor: Samsung

Samsung Galaxy S26 i Galaxy S26+ biće dostupni u ljubičastoj, nebesko plavoj, bijeloj i crnoj boji. Preporučene maloprodajne cijene Galaxy S26 i Galaxy S26+ telefona su sljedeće:

Samsung Galaxy S26 (12/256 GB) - 1.020 evra

Samsung Galaxy S26 (12/512 GB) - 1.235 evra

Samsung Galaxy S26+ (12/256 GB) - 1.235 evra

Samsung Galaxy S26+ (12/512 GB) - 1.500 evra

Pogledajte kako čitava Galaxy S26 serija izgleda uživo: