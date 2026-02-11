Stiže "nešto pametnije": Samsung zagrijava atmosferu pred lansiranje Galaxy S26 serije

Samsung je pokrenuo tizer kampanju uoči predstavljanja Galaxy S26 serije, uz jasnu poruku da će vještačka inteligencija imati glavnu ulogu.

Izvor: OnLeaks / Android Headlines

Američki ogranak Samsunga započeo je tizer kampanju uoči predstavljanja Galaxy S26 serije. Tehnološki gigant je na društvenim mrežama podijelio mim koji nagovještava da "nešto pametnije” stiže u okviru nove linije telefona.

Iako mim ne otkriva konkretne detalje o samim uređajima, poruka je prilično jasna - vještačka inteligencija imaće centralnu ulogu u Galaxy S26 seriji, a pretpostavlja se da će upravo AI biti u fokusu tokom predstojeće premijere.

That feeling when you can see into the future.



What do you see in our future?pic.twitter.com/zA7XVAIzf3 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS)February 9, 2026

Još uvijek nema zvanične potvrde kada će Samsung održati Galaxy Unpacked premijeru, ali mnoge glasine sugerišu da će se to desiti 25. februara.