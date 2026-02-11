Stiže "nešto pametnije": Samsung zagrijava atmosferu pred lansiranje Galaxy S26 serije

Samsung je pokrenuo tizer kampanju uoči predstavljanja Galaxy S26 serije, uz jasnu poruku da će vještačka inteligencija imati glavnu ulogu.
Američki ogranak Samsunga započeo je tizer kampanju uoči predstavljanja Galaxy S26 serije. Tehnološki gigant je na društvenim mrežama podijelio mim koji nagovještava da "nešto pametnije” stiže u okviru nove linije telefona.
Iako mim ne otkriva konkretne detalje o samim uređajima, poruka je prilično jasna - vještačka inteligencija imaće centralnu ulogu u Galaxy S26 seriji, a pretpostavlja se da će upravo AI biti u fokusu tokom predstojeće premijere.
That feeling when you can see into the future.— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS)February 9, 2026
What do you see in our future?pic.twitter.com/zA7XVAIzf3
Još uvijek nema zvanične potvrde kada će Samsung održati Galaxy Unpacked premijeru, ali mnoge glasine sugerišu da će se to desiti 25. februara.