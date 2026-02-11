logo
Stiže "nešto pametnije": Samsung zagrijava atmosferu pred lansiranje Galaxy S26 serije

Stiže "nešto pametnije": Samsung zagrijava atmosferu pred lansiranje Galaxy S26 serije

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Samsung je pokrenuo tizer kampanju uoči predstavljanja Galaxy S26 serije, uz jasnu poruku da će vještačka inteligencija imati glavnu ulogu.

Samsung tizer za predstavljanje Galaxy S26 serije Izvor: OnLeaks / Android Headlines

Američki ogranak Samsunga započeo je tizer kampanju uoči predstavljanja Galaxy S26 serije. Tehnološki gigant je na društvenim mrežama podijelio mim koji nagovještava da "nešto pametnije” stiže u okviru nove linije telefona.

Iako mim ne otkriva konkretne detalje o samim uređajima, poruka je prilično jasna - vještačka inteligencija imaće centralnu ulogu u Galaxy S26 seriji, a pretpostavlja se da će upravo AI biti u fokusu tokom predstojeće premijere.

Još uvijek nema zvanične potvrde kada će Samsung održati Galaxy Unpacked premijeru, ali mnoge glasine sugerišu da će se to desiti 25. februara.

Samsung Samsung Galaxy S26

