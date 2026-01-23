logo
Samsung ukida zaštitna stakla? Objavljeno šta smjera sa Galaxy S26 Ultra telefonom

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Najnovije informacije o zaštiti Galaxy S26 Ultra telefona otkrivaju da bi folije i kaljena stakla mogla da postanu suvišna.

Za Samsung Galaxy S26 Ultra ekran neće biti potrebno zaštitno staklo Izvor: Shutterstock

Samsung sprema najveći iskorak u zaštiti ekrana do sada. Prema najnovijim informacijama, Galaxy S26 Ultra će koristiti novu generaciju Gorilla Glass stakla, za koju se tvrdi da bi mogla zauviek da "ubije" zaštitna stakla.

Gorilla Glass Armor 2 na S25 Ultra modelu ističe se naprednim antireflektivnim premazom, koji značajno smanjuje odsjaj i poboljšava vidljivost ekrana na otvorenom. Ovo staklo koristi i keramički zaštitni materijal, koji donosi dodatnu čvrstinu i veću otpornost na ogrebotine.

Zahvaljujući tome, staklo se grebe tek na nivou osam po Mosovoj skali tvrdoće. To je dva nivoa bolje u odnosu na Gorilla Victus 2 staklo, koje i dalje koriste pojedini flagship modeli.

Sa Galaxy S26 Ultra modelom, Samsung i Corning će, navodno, podići stvari na još viši nivo. Poznati tipster Ice Universe tvrdi da će novo Gorilla Glass rešenje na S26 Ultra riješiti sve probleme zbog kojih su korisnici ranije morali da koriste zaštitna stakla, "direktno na nivou samog stakla".

Zapravo, svaka ključna karakteristika Samsung-ovog novog stakla ima jasan cilj - da zamijeni jednu vrstu dodatne zaštite ekrana:

  • Antireflektivni premaz će smanjiti potrebu za antireflektivnim folijama.
  • CoE nepolarizovana tehnologija svetla smanjiće potrebu za ultraprozirnim folijama.
  • Čvrstina nove generacija Gorilla Glass-a smanjiće potrebu za kaljenim zaštitnim staklima.
  • Nova tehnologija zaštite privatnosti mogla bi da učini "privacy" folije suvišnim.

Naravno, kako Samsung i sam prodaje zaštitna stakla, tvrdnje da će S26 Ultra u potpunosti eliminisati potrebu za dodatnom zaštitom djeluju pomalo preterano. Možda neće biti neophodna, ali je malo vjerovatno da će zaštitna stakla potpuno nestati.

Tagovi

Samsung staklo mobilni telefoni

