Telefon koji ne mora da se puni 7 dana: Realme sprema model sa baterijom od 10.001 mAh

Izvor: realme

Realme sprema telefon koji bi mogao da ozbiljno pomjeri granice autonomije i očekivanja kupaca. Kompanija je zvanično najavila da novi model, Realme P4 Power, stiže sljedeće nedjelje, a u centru pažnje je nova "titan" baterija kapaciteta od čak 10.001 mAh.

Premijera Realme P4 Power telefona zakazana je za 29. januar, potvrdila je kompanija u objavi na mreži X. Realme navodi da je u pitanju veliki iskorak u razvoju baterijske tehnologije, kojim želi da redefiniše očekivanja kada je u pitanju svakodnevna mobilna autonomija.

Titan baterija kapaciteta 10.001 mAh dizajnirana je da ponudi autonomiju koja može da traje i do sedam dana, uz stabilne performanse tokom čitavog životnog ciklusa. Realme ističe da baterija koristi naprednu bezbjednosnu arhitekturu i inteligentne tehnologije za produženje trajnosti, kako bi obezbedila pouzdan rad čak i u zahtjevnim uslovima.

Na osnovu ranijih informacija znamo da će Realme P4 Power imati trostruku zadnju kameru i 6,78-inčni AMOLED ekran koji se osvježava brzinom do 144 Hz. Biće dostupan u plavoj, narandžastoj i srebrnoj boji.

Telefon će pokretati Realme UI 7.0, a obećano je i tri godine OS ažuriranja, kao i četiri godine bezbjednosnih zakrpa.