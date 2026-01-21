logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Telefon koji ne mora da se puni 7 dana: Realme sprema model sa baterijom od 10.001 mAh

Telefon koji ne mora da se puni 7 dana: Realme sprema model sa baterijom od 10.001 mAh

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Realme je najavio lansiranje P4 Power telefona sa ogromnom baterijom od 10.001 mAh, koja obećava autonomiju do sedam dana bez punjenja.

Realme P4 Power telefon sa baterijom od 10.001 mAh Izvor: realme

Realme sprema telefon koji bi mogao da ozbiljno pomjeri granice autonomije i očekivanja kupaca. Kompanija je zvanično najavila da novi model, Realme P4 Power, stiže sljedeće nedjelje, a u centru pažnje je nova "titan" baterija kapaciteta od čak 10.001 mAh.

Premijera Realme P4 Power telefona zakazana je za 29. januar, potvrdila je kompanija u objavi na mreži X. Realme navodi da je u pitanju veliki iskorak u razvoju baterijske tehnologije, kojim želi da redefiniše očekivanja kada je u pitanju svakodnevna mobilna autonomija.

Titan baterija kapaciteta 10.001 mAh dizajnirana je da ponudi autonomiju koja može da traje i do sedam dana, uz stabilne performanse tokom čitavog životnog ciklusa. Realme ističe da baterija koristi naprednu bezbjednosnu arhitekturu i inteligentne tehnologije za produženje trajnosti, kako bi obezbedila pouzdan rad čak i u zahtjevnim uslovima.

Na osnovu ranijih informacija znamo da će Realme P4 Power imati trostruku zadnju kameru i 6,78-inčni AMOLED ekran koji se osvježava brzinom do 144 Hz. Biće dostupan u plavoj, narandžastoj i srebrnoj boji.

Telefon će pokretati Realme UI 7.0, a obećano je i tri godine OS ažuriranja, kao i četiri godine bezbjednosnih zakrpa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mobilni telefoni Realme

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS