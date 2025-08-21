Kako da od drugih na Viberu sakrijete da pišete: Kucajte poruke bez pritiska i svojim tempom

Zahvaljujući novoj Viber funkciji, niko neće vidjeti obavještenje dok pišete, a ni znati koliko vam dugo treba da sastavite poruku.

Izvor: Ilija Baošić

Viber aplikacija je od danas bogatija za još jednu funkciju - "Sakrij da pišeš" (Hide that you're typing). Kada se uključi, nova funkcija vašim sagovornicima ukida čuveno obavještenje "Piše..." (Typing...), pa bez pritiska možete sastaviti odgovor.

Nažalost, nova funkcija nije dostupna svima, već samo pretplatnicima na Viber Plus uslugu.

Evo kako se uključuje "Sakrij da pišeš" funkcija:

Otvorite Viber aplikaciju Tapnite na karticu "Još" (More) - ikonica sa tri tačke u donjem desnom uglu Izaberite "Podešavanja" (Settings) Tapnite na opciju "Viber Plus" Uđite u "Podešavanja nevidljivog režima" (Invisible Mode settings) Uključite "Sakrij da pišeš" (Hide that you're typing) opciju

"Uvođenjem funkcije 'Sakrij da pišeš' upotpunjujemo set naših alata za obezbjeđivanje privatnosti kako bi naši korisnici sa lakoćom uživali u prepiskama, a razgovori ostali privatni i u potpunosti njihovi", ističe Daniela Ivanova, direktorka marketinga za Evropu u kompaniji Rakuten Viber.

Nakon "Izmijeni bez traga" (Edit without a trace) i "Tiho napuštanje grupa" (Leave group silently), "Sakrij da pišeš" je treća velika funkcija koju je Viber ove godine donio Viber Plus pretplatnicima.

Ukoliko još uvek ne vidite novu funkciju, ažurirajte Viber na najnoviju verziju u App Store, Google Play ili AppGallery prodavnici aplikacija.

(MONDO/SmartLife)