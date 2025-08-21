Cukerberg četvrti put restruktuira AI tim: Meta očajnički želi da stigne konkurenciju

TBD Labs treba da ubrza razvoj AI modela i smanji zaostatak za kompanijama OpenAI i Google.

Meta je zvanično potvrdila reorganizaciju svog odjeljenja za vještačku inteligenciju, ukidajući postojeću strukturu i formirajući četiri nova specijalizovana tima, kako bi smanjila zaostatak za OpenAI, Anthropic i Google konkurentima.

Promjene su otkrivene u internom memorandumu, a objavio ih je Aleksandar Vang, osnivač Scale AI-a, koji se u junu pridružio Cukerbergovoj kompaniji kao direktor AI odeljenja.

Nova struktura nosi naziv Meta Superintelligence Labs (MSL). Njeno centralno jezgro biće tim TBD Labs, koji će lično voditi Vang. Ovaj tim će biti fokusiran na razvoj osnovnih modela, uključujući i seriju Llama, čija je najnovija verzija predstavljena u aprilu. Ostala tri tima baviće se fundamentalnim istraživanjima, integracijom vještačke inteligencije u proizvode i razvojem infrastrukture.

Prema pisanju Bloomberg-a, izvršni direktor Mark Cukerberg je lično učestvovao u zapošljavanju za novo odjeljenje, što samo pokazuje strateški značaj ove oblasti za kompaniju.

Ovo je četvrti put da Meta restrukturira svoja AI odjeljenja u posljednjih šest mjeseci.

