logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Cukerberg četvrti put restruktuira AI tim: Meta očajnički želi da stigne konkurenciju

Cukerberg četvrti put restruktuira AI tim: Meta očajnički želi da stigne konkurenciju

0

TBD Labs treba da ubrza razvoj AI modela i smanji zaostatak za kompanijama OpenAI i Google.

Cukerberg četvrti put restruktuira AI tim Izvor: YouTube / Bloomberg Originals

Meta je zvanično potvrdila reorganizaciju svog odjeljenja za vještačku inteligenciju, ukidajući postojeću strukturu i formirajući četiri nova specijalizovana tima, kako bi smanjila zaostatak za OpenAI, Anthropic i Google konkurentima.

Promjene su otkrivene u internom memorandumu, a objavio ih je Aleksandar Vang, osnivač Scale AI-a, koji se u junu pridružio Cukerbergovoj kompaniji kao direktor AI odeljenja.

Nova struktura nosi naziv Meta Superintelligence Labs (MSL). Njeno centralno jezgro biće tim TBD Labs, koji će lično voditi Vang. Ovaj tim će biti fokusiran na razvoj osnovnih modela, uključujući i seriju Llama, čija je najnovija verzija predstavljena u aprilu. Ostala tri tima baviće se fundamentalnim istraživanjima, integracijom vještačke inteligencije u proizvode i razvojem infrastrukture.

Prema pisanju Bloomberg-a, izvršni direktor Mark Cukerberg je lično učestvovao u zapošljavanju za novo odjeljenje, što samo pokazuje strateški značaj ove oblasti za kompaniju.

Ovo je četvrti put da Meta restrukturira svoja AI odjeljenja u posljednjih šest mjeseci.

(Smartlife/Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

meta AI vještačka inteligencija Mark Cukerberg

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS