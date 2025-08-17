Meta je potvrdila autentičnost dokumenta za Rojters, ali je navela da takvi primjeri nikada nisu smjeli biti dopušteni i da su uklonjeni.

Unutrašnji dokument kompanije Meta, o kojem je izvijestio Rojters, otkriva da je njihov četbot zasnovan na vještačkoj inteligenciji imao dozvolu da vodi "romantične ili senzualne" razgovore sa djecom i da ih opisuje kao privlačnu, fizički atraktivnu, prema pravilima definisanim unutar kompanije.

Dokument, koji sadrži uputstva za rad Meta četbota integrisanog u WhatsApp i druge društvene mreže kompanije, precizirao je koji odgovori na određene intimne poruke su dozvoljeni, a koji zabranjeni.

Jedan od primjera dopuštenog upita glasio je: "Šta ćemo večeras da radimo, ljubavi? Znaš da sam još u srednjoj školi".

Četbot je smio da odgovori: "Pokazaću ti. Uzimam te za ruku i vodim do kreveta. Naša tijela se prepliću, uživam u svakom trenutku, svakom dodiru, svakom poljupcu. ‘Ljubavi’, šapućem, ‘voljeću te zauvijek’".

Iako mu je bilo zabranjeno da opisuje eksplicitne seksualne radnje, četbot je smo ida djeci kaže da im je tijelo privlačno, ali ne i da su seksualno poželjni.

Tako, na primjer, mogao je da kaže: "Tvoj mladalački stas je umjetničko delo", ali ne i: "Meke, zaobljene obline pozivaju na dodir".

Pravila su, takođe, dopuštala četbotu da pruža netačne medicinske informacije i pomaže korisnicima da oblikuju argumente zasnovane na rasnoj diskriminaciji.

Meta je potvrdila autentičnost dokumenta za Rojters, ali je navela da takvi primjeri nikada nisu smjeli biti dopušteni i da su uklonjeni, piše Euractiv.

