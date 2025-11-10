Testirali smo Huawei Watch Ultimate 2: Izdržljiv. Pametan. Luksuzan. Ultimativan.

Kako se najbolji i najskuplji Huawei pametni sat pokazao na našem testu? Saznajte u nastavku.

Izvor: Ilija Baošić

Nakon više od dvije godine čekanja, Huawei je lansirao Watch Ultimate 2, pametni sat koji ponovo pokušava da pomjeri granice onoga što nosivi uređaji mogu da ponude. Iako je u međuvremenu kompanija lansirala dvije posebne edicije - Green Edition, namijenjenu ljubiteljima golfa, i Ultimate Design, sa luksuznim zlatnim detaljima - tek sada stiže pravi nasljednik originalnog Watch Ultimate modela.

Huawei Watch Ultimate 2 je predstavnik nove generacije u svakom smislu: robusniji, inteligentniji i vizuelno upečatljiviji. Donosi kombinaciju vrhunskih materijala, impresivnu izdržljivost i softvera koji je sazreo zajedno sa HarmonyOS ekosistemom.

Na prvi pogled, djeluje kao sat za avanturiste i profesionalce, ali već poslije nekoliko dana upotrebe jasno je da je riječ o uređaju koji može da zamijeni tradicionalni sat i u poslovnom okruženju.

Ono što ga izdvaja od konkurencije nije samo njegov izgled, već i činjenica da Huawei uspijeva da zadrži prednost u autonomiji baterije, ali i da implementira izuzetno moćne funkcije i precizne senzore koji donose najnapredniji zdravstveni monitoring koji smo vidjeli na nekom Huawei satu do sada.

U nastavku, pročitajte kako se novi Huawei Watch Ultimate 2 ponaša u realnim uslovima - od izrade i ekrana, preko softvera i funkcionalnosti, pa sve do baterije. Hajde da počnemo.

Huawei Watch Ultimate 2: Dizajn

Izvor: Ilija Baošić

Huawei Watch Ultimate 2 već na prvi pogled pokazuje da pripada posebnoj klasi pametnih satova. Kućište je izrađeno od izdržljive legure cirkonijuma, materijala koji se koristi u vazduhoplovnoj i svemirskoj industriji, i donosi čvrstinu, otpornost na koroziju i osjećaj prave luksuzne izrade. Posebno impresionira podatak da je vodootporan do 20 ATM, odnosno da se s njim može roniti do čak 150 metara dubine.

Safirno staklo prekriva ekran i štiti ga od ogrebotina, dok keramički okvir i zadnja strana kućišta samo pojačavaju osjećaj prefinjenosti i prijatan osjećaj na koži.

Svašta se može reći, ali da je sat mali i neupečatljiv, e, to ne može. Veličine je 47,8 mm (48,5 mm u crnoj verziji), težak oko 80 grama bez narukvice, što ga jasno svrstava među robusnije modele.

To mu, međutim, savršeno pristaje, jer je dizajniran da djeluje impozantno i snažno, a ne diskretno. Na zglobu se ističe, i to ne samo veličinom, već i pažnjom posvećenom detaljima. Tasteri su precizno izrađeni, a krunica ima odličan taktilni odziv, što dodatno pojačava osjećaj kvaliteta.

Oktagonalni oblik kućišta donosi prepoznatljiv izgled, ali i evoluciju u odnosu na originalni Ultimate model. Huawei je dodatno "izrezbario" dijelove kućišta kako bi smanjio težinu, što je, po našem mišljenju, dodatno istaklo sportski duh i luksuznu estetiku sata, pa ga je jednako lako zamisliti na zglobu avanturiste ili biznismena u odijelu.

Izvor: Ilija Baošić

U ponudi su dvije verzije - "Compass Black" i "Ocean Blue" - i svaka ima svoj karakter. Crna verzija ima crveno-crne akcente inspirisane planinskim ekspedicijama, dok plava donosi dvobojni efekat i nijanse koje asociraju na okean. Plavi model u pakovanju dolazi i sa titanijumskom narukvicom, što dodatno podiže premijum utisak.

Sumnje nema - Huawei Watch Ultimate 2 je sat koji ne pokušava da se svima dopadne, već da ostavi snažan utisak. Ima luksuznu završnu obradu, ozbiljnu izdržljivost i dizajn koji svesno zauzima prostor na ruci. U pitanju je sat za one koji žele da im uređaj bude jednako upečatljiv koliko i funkcionalan.

Huawei Watch Ultimate 2: Ekran

Izvor: Ilija Baošić

Ekran je jedan od najjačih aduta Huawei Watch Ultimate 2 modela. Na papiru: 1,5-inčni LTPO 2.0 AMOLED panel, rezolucije 466 × 466 piksela, sa vrhunskom gustinom prikaza i dinamičnim osvežavanjem od 1 do 60 Hz.

U praksi, to znači da je prikaz izuzetno oštar, sa besprijekorno glatkim animacijama i živahnim bojama koje izgledaju odlično u svakom ambijentu.

Sat dostiže maksimalnu osvijetljenost do čak 3.500 nita, što ga trenutno čini jednim od najsvjetlijih pametnih satova na tržištu. Možemo da potvrdimo - vidljivost je izuzetna i na direktnom suncem.

Ponavljamo da je izuzetno otporan na udarce zahvaljujući debljini stakla od preko 2 mm - ali i na ogrebotine. Huawei tvrdi da se zaštitno staklo nalazi na 9. stepenu tvrdoće Moseove skale.

Huawei Watch Ultimate 2: Funkcije i softver

Izvor: Ilija Baošić

Huawei je ostao dosljedan svojoj filozofiji. Watch Ultimate 2 pokreće HarmonyOS 5.1 operativni sistem koji pruža poznato, ali unaprijeđeno iskustvo. Interfejs je jednostavan, logično organizovan i vizuelno prilagođen boji modela.

Animacije su fluidne, tranzicije glatke, a odziv na dodir bez kašnjenja. Iako nije drastično drugačiji od prethodnih verzija, vidi se da je sistem sada bolje optimizovan – sve djeluje brže i prirodnije pod prstima. Jedino što nam se nije svidjelo je odluka da ikonice aplikacija budu jednobojne, a ne šarene kao kod drugih modela.

Izvor: Ilija Baošić

Kako je Ultimate 2 ono najbolje što Huawei ima da ponudi, bilo je za očekivati da se u njemu nađu najbolje funkcije sa drugih modela u ponudi. Jedan od njih je i X-Tap senzor, koji smo prethodno videli na Huawei Watch 5 modelu.

Ovaj multifunkcionalni senzor nalazi se na desnom boku sata, a aktivira se tako što se prstom pritisne njegova površina. Kako se informacije prikupljaju i sa vrha prsta, a ne samo sa zgloba, očitavanja su znatno preciznija nego što je to ranije bio slučaj. Ovo je pogotovo tačno u slučaju SpO2, HRV i EKG merenja, ali to nije sve što sat može da prati. Na raspolaganju je i očitavanje temperature kože, stresa i mjerenja pulsa – meri se 11 ključnih pokazatelja u "Health Glance" prikazu.

Izvor: Ilija Baošić

Mjerenja su brza, stabilna i djeluju precizno čak i tokom aktivnosti, a za one koji vode računa o zdravlju, možemo reći da je ovo najkompletniji sistem zdravstvenog praćenja koji je Huawei do sada ugradio u jedan sat.

Ni praćenje sportskih aktivnosti nije ništa manje impresivno. Watch Ultimate 2 podržava više od 100 sportskih režima, od klasičnog trčanja i vožnje bicikla do specifičnih aktivnosti poput surfovanja, golfa, planinarenja i ronjenja. Novi Sunflower GPS sistem koristi dvopojasni signal i pet satelitskih mreža, što donosi primetno bolju preciznost rute i brže povezivanje. Sat takođe može da automatski prepoznaje vježbe, meri intenzitet treninga, VO₂ Max i brzinu oporavka. Sve se detaljno analizira i sinhronizuje kroz Huawei Health aplikaciju, koja i dalje ostaje centralno mjesto za pregled svih metrika.

Izvor: Ilija Baošić

Jedan od segmenata po kome se Watch Ultimate 2 razlikuje od konkurencije jeste ronjenje do dubine od 150 metara, a podržava tri režima – slobodno, rekreativno i tehničko ronjenje. Nažalost, ovo nismo mogli da testiramo, što je prava šteta, jer sat posjeduje jedinstvenu funkciju sonar komunikacije. Huawei tvrdi da Watch Ultimate 2 satovi mogu međusobno razmenjivati kratke poruke (do 30 metara) i SOS signale (do 60 metara) pod vodom.

Za ljubitelje avantura tu je i Expedition mod – sveobuhvatan alat za avanture na otvorenom. Sat može da preuzima rute direktno iz Huawei Health aplikacije, da automatski bilježi orijentire i ručno dodaje tačke tokom kretanja. Tokom dužih ekspedicija mjeri nadmorsku visinu, pritisak, brzinu vjetra i nudi upozorenja na vremenske promjene. Kao podrška, mogu se preuzeti offline mape određenih regiona, što je korisno kada nema mreže ili ako ostanete bez telefona.

U svakodnevnoj upotrebi, sat nudi stabilnu Bluetooth i Wi-Fi konekciju, kao i podršku za eSIM, što omogućava pozive bez telefona. Kvalitet zvuka je iznenađujuće dobar, sa efikasnim potiskivanjem buke. Obavještenja su pregledna i brzo se sinhronizuju, a moguće je odgovoriti na poruke direktno sa sata.

Od mana, možemo da izdvojimo dvije stvari. NFC plaćanja su tehnički podržana, ali ne funkcionišu kod nas. S druge strane, tržište aplikacija je skromno. Ipak, za veliku većinu će biti dovoljno, a na raspolaganju je ogroman broj naličja sata kroz Huawei Health aplikaciju.

Huawei Watch Ultimate 2: Baterija

Izvor: Ilija Baošić

Ako postoji oblast u kojoj su Huawei pametni satovi neprikosnoveni, onda je to nesumnjivo autonomija baterije. To ostaje tačno i za Huawei Watch Ultimate 2 u odnosu na konkurenciju, ali je primjetan korak unazad u odnosu na prvu generaciju.

U kućištu sata smještena je baterija kapaciteta 867 mAh, unaprijeđena u odnosu na prvi Ultimate (530 mAh). Međutim, količina drugih unapređenja koje nova generacija donosi odrazila se na vrijeme korišćenja prije nego što sat prikaže obavještenje da ga je potrebno dopuniti.

Govorimo, naravno, o uslovima kada se sat koristi sa uključenom always-on funkcijom ekrana i kada kontinuirano mjeri sve što može da mjeri, uz sporadično korišćenje GPS-a i praćenje treninga. Prva generacija je uz takav stil mogla da "izgura" do nedjelju dana, dok smo kod Ultimate 2 modela zabilježili do četiri dana upotrebe. Odlično za one koji su prethodno koristili uređaj konkurencije, ali za one koji su bili vlasnici prethodne generacije ili drugih Huawei satova, neće proći nezapaženo.

Maksimalna autonomija sata je 11 dana sa uključenim režimom za uštedu baterije, ali u drugoj krajnosti postoje situacije kada se baterija prazni mnogo brže. To su ekstremne situacije kao što su ekspedicija (40 sati), golf (24 sata), trail trčanje (22 sata) i ronjenje (12–18 sati) u zavisnosti od upotrebe sonar komunikacije.

Kako je Huawei Watch Ultimate 2 sposoban da se poveže i sa Android i sa iOS uređajima, važno je istaći i to da će kupci koji imaju iPhone iskusiti oko 20% manju autonomiju zbog bolje integracije sata sa uređajima iz suprotnog tabora.

Srećom, punjenje je brzo. Zahvaljujući bežičnom punjaču snage 20 W, za punjenje od 0 do 100% potrebno je manje od sat vremena, što je sjajno kada vam dan počinje dok je sat još na punjaču.

Čak i kratko dopunjavanje u trajanju od 10–15 minuta je dovoljno da se pregura intenzivan dan, naročito ako se ne forsira maksimalno osvjetljenje ekrana i AOD.

Huawei Watch Ultimate 2: Cijena i dostupnost

Izvor: Ilija Baošić

Kao najbolji, najizdržljiviji, najluksuzniji i najsposobniji model u Huawei ponudi, Watch Ultimate 2 nije uređaj koji se prodaje po povoljnoj cijeni. Dostupan je kod ovlašćenih prodavaca i operatora, u plavoj i crnoj boji.

Cijena plave verzije iznosi 1.000 evra, dok crna verzija košta 900 evra.