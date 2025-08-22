Stižu Watch GT6 pametni satovi: Huawei otkrio djelić dizajna i datum premijere

Huawei će 19. septembra u Parizu predstaviti novu Watch GT 6 seriju pametnih satova.

Huawei je zakazao veliku premijeru za 19. septembar u Parizu, a glavna zvijezda događaja biće Watch GT 6 serija pametnih satova. Kompanija je već objavila prvu poster sliku koji otkriva dio dizajna i nagovještava funkcije usmjerene na prirodu i aktivnosti na otvorenom.

Na objavljenoj slici vide se dva sata, prikazana djelimično sa lijeve i desne strane. Huawei je uz poster istakao reč WIND (vjetar) na društvenim mrežama, kao simbol prirode i sportova na otvorenom, što nagovještava da bi novi satovi mogli da donesu napredne režime za trening i aktivnosti pod vedrim nebom.

Iako naziv serije još uvijek nije zvanično potvrđen, sve informacije i dosadašnja curenja ukazuju da se radi o Watch GT 6 liniji. Očekivanja su velika, posebno poslije Watch 5 modela koji je donio X-Tap tehnologiju.

Satovi su već prošli globalne sertifikacije i trebalo bi da budu dostupni u više boja - među njima zlatna, ljubičasta, braon, zelena i titanijumska, tvrdi Huawei Central.

