Dok se Apple hvali satom koji traje cijeli dan, konkurent sprema model koji se puni na svake 3 sedmice

Novi Huawei satovi ponudiće autonomiju od čak 21 dan na jednom punjenju.

Izvor: YouTube / Apple, Huawei / Weibo

Apple je 9. septembra na velikoj premijeri predstavio svoje najnovije uređaje, među kojima su i Apple Watch Series 11 i Watch Ultra 3 pametni satovi. Novi modeli donose značajan broj unapređenja, a gigant iz Kupertina je na prezentaciji posebno istakao duže trajanje baterije.

Uz normalnu upotrebu, obećava Apple, Watch Series 11 može da izdrži do 24 sata na jednom punjenju, a uz Low Power režim ta cifra raste do 38 sati. Kod novog Watch Ultra modela situacija je još bolja - standardna autonomija ide do 42 sata, dok uz štedljivi režim baterija može da potraje i do čitava tri dana.

Izvor: YouTube / Apple

Međutim, dok se Apple hvali cjelodnevnom autonomijom, konkurencija već godinama nudi modele pametnih satova kojima baterija traje mnogo duže. A sljedeće sedmice, prema informacijama do kojih smo došli, taj jaz će postati još veći.

Huawei je prošlog mjeseca najavio da će premijeru novih satova održati u Parizu, a na njemu će kompanija predstaviti Watch GT 6 seriju uređaja. Zvaničnih specifikacija još uvijek nema, ali iz pouzdanih izvora uspjeli smo da saznamo da će najzvučnija nadogradnja biti značajno unapređena autonomija baterije.

Izvor: Huawei

Watch GT 5 Pro, još uvijek aktuelna generacija, nudi izvanrednu autonomiju do 14 dana na jednom punjenju. Međutim, kako nam otkriva izvor, Watch GT 6 serija otići će još dalje i korisnicima ponuditi do čak 21 dan upotrebe - pune tri sedmice.

Za razliku od Wear OS uređaja koji ne mogu da se povežu na iPhone, Huawei satovi rade i sa iOS i sa Android telefonima, što takođe znači da mogu direktno da se takmiče sa Apple Watch modelima. Zbog onih kojima je neredovno punjenje pametnog sata najvažnija stavka pri kupovini sata, ova nadogradnja trebala bi ozbiljno da zabrine Apple.