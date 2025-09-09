Apple predstavio iPhone 17 seriju: Stigao najtanji model ikad i potpuno novi dizajn

Sve što treba da znate o novim iPhone 17, iPhone 17 Air i iPhone 17 Pro telefonima - na jednom mjestu.

Izvor: YouTube / Apple

Stigao je dan koji je čitav svijet čekao. Spekulacije, renderi, makete, glasine i insajderske priče - sve je to sada palo u zaborav, jer je Apple na velikoj premijeri zvanično predstavio najnoviju generaciju iPhone pametnih telefona - iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max.

Nema potrebe da se zavaravamo - bez obzira da li volite ili ne volite Apple telefone, oni postavljaju pravac tržištu i mnogim Android proizvođačima služe kao večita inspiracija. I ove jeseni na scenu stižu uređaji koji će biti reper u premijum klasi, sa nizom promjena koje ih jasno odvajaju od prethodnih generacija.

Bez ikakve sumnje, a to se već i na prvi pogled možete primetiti, najveća promjena je da Plus modela više nema. Zamijenio ga je iPhone 17 Air, najtanji telefon koji je Apple ikada napravio. Velike promene konačno su stigle i na polju dizajna, ali i u samoj unutrašnjosti novih uređaja - zbog odluke tehnološkog giganta iz Kupertina da raskrsti sa fizičkim SIM karticama.

iPhone 17 Air

Izvor: YouTube / Apple

Najzvučnije ime i uređaj koji je nesumnjivo privukao najviše pažnje na premijeri je iPhone 17 Air, telefon koji preuzima mjesto nekadašnjeg Plus modela, ali donosi potpuno drugačiju filozofiju - kako na polju dizajna, tako i na polju hardvera.

Najupečatljivija karakteristika ovog uređaja je ultratanak profil, debljine svega 5,6 mm. Apple ga promoviše kao "najtanji iPhone ikada", a Apple ga je predstavio rečima da nudi „pro performanse u tankom i laganom dizajnu“. Kućište je dodatno ojačano Ceramic Shield staklom i titanijumskim ramom, pa kompanija tvrdi da je ovo i najizdržljiviji dizajn do sada.

iPhone 17 Air donosi 6,5-inčni ProMotion ekran sa osvježavanjem do 120 Hz i maksimalnim nivoom osvijetljenja do 3.000 nita. Za performanse je zadužen novi A19 Pro procesor, uz Apple-ov C1x modem koji je, tvrdi Apple, dvostruko brži od prethodnog C1. Uveden je i potpuno novi N1 čip koji omogućava Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread povezivanje.

Uprkos rekordno tankom kućištu, Apple obećava "cjelodnevnu" autonomiju i do 40 sati video reprodukcije. Da bi obezbijedili više prostora za bateriju, telefoni koriste isključivo eSIM, pa fizičku SIM karticu nije moguće ubaciti.

Na poleđini se nalazi sistem sa samo jednom kamerom od 48 MP, mada Apple reklamira i telefoto mogućnosti u 12 MP rezoluciji. Prednja kamera ima 18 MP i podržava Center Stage, opciju koja automatski prilagođava kadar tako da što više ljudi smjesti u sliku.

Izvor: YouTube / Apple

Preporučena maloprodajna cijena je 999 dolara. Telefon dolazi u crnoj, bijeloj, bež i svijetloplavoj boji. Apple je predstavio i nove dodatke - ultratanak providni futrolu, kao i bumper masku od ojačanog polikarbonata.

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max

Izvor: YouTube / Apple

Sam vrh nove serije su modeli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, telefoni koji donose najveće promjene u odnosu na prethodnu generaciju. Najveći vizuelni zaokret je novo ostrvo sistema kamera koje se proteže preko cijele širine poleđine, što pomalo podsjeća na Google Pixel telefone.

U okviru njega i dalje se nalaze tri kamere, ali sada sa značajnim unapređenjem - sve tri koriste 48 MP senzore. Najviše je napredovala telefoto kamera, koja sada ima 56% veći senzor i može da pruži do 8x optički zum. Zum je pritom varijabilan (5x–8x), što ga čini fleksibilnijim u različitim scenarijima fotografisanja. Selfi kamera je takođe unapređena i sada ima 24 MP, uz Center Stage funkciju koja dinamički prilagođava kadar.

iPhone 17 Pro ima ekran od 6,3 inča, dok Pro Max dolazi sa 6,9 inča. U pitanju su Super Retina XDR displeji sa osvježavanjem do 120 Hz i Always-On prikazom, a osvetljenost dostiže 3.000 nita na otvorenom.

Kućište je ovaj put izrađeno od aluminijuma, a ne od titanijuma, dok ekran štiti tri puta izdržljiviji Ceramic Shield 2.

Ispod "haube" kuca moćni A19 Pro čip kao u Air modelu. Uz to, Apple je po prvi put implementirao sistem hlađenja sa parnom komorom, koja odvodi toplotu sa čipa i memorije i sprečava pregrijavanje pri zahtjevnijem radu. Apple navodi i do 40% bolje održive performanse u odnosu na prethodnika.

Pro telefoni donose i najveću bateriju ikada ugrađenu u jedan iPhone - kapaciteti idu do 5.088 mAh kod Pro Max modela (4.823 mAh kod standardnog), uz obećanje i o "najboljoj autonomiji do sada".

Početna cena za iPhone 17 Pro je 1.099 dolara, dok Pro Max kreće od 1.199 dolara - oba sa 256 GB memorije. Po prvi put, Pro Max može da se naruči i u varijanti sa čak 2 TB interne memorije.

iPhone 17

Izvor: YouTube / Apple

Regularni iPhone 17 donosi nekoliko ključnih unapređenja u odnosu na prošlogodišnji model. Ekran je povećan sa 6,1 na 6,3 inča, uz tanje okvire i adaptivno ProMotion osvježavanje do 120 Hz - što je do sada bilo rezervisano samo za Pro seriju. Osvjetljavanje dostiže 3.000 nita, a dodatno je poboljšana i izdržljivost zahvaljujući novom Ceramic Shield 2 staklu.

Na poleđini se nalazi novi “dual fusion” sistem kamera sa glavnim senzorom od 48 MP, koji kombinuje mogućnosti glavne i telefoto kamere i nudi 2x optički zum. Tu je i 48 MP ultraširokougaona kamera sa četiri puta većom rezolucijom u odnosu na iPhone 16. Apple navodi da je ovo prvi put da su svi zadnji senzori na osnovnom modelu podignuti na 48 MP, što znači više detalja, bolju makro fotografiju i veću fleksibilnost pri kadriranju.

Pohvalno, i na regularnom modelu je postavljena nova selfi kamera od 18 MP sa Center Stage funkcijom.

Telefon obećava još bolje performanse zahvaljujući A19 čip tehnologiji, sa šest CPU jezgara i pet GPU jezgara, uz tvrdnje da donosi veliko ubrzanje u odnosu na starije modele i podršku za nove AI funkcije. Ipak, i dalje je prisutno samo 8 GB RAM-a, što će nesumnjivo razočarati deo publike jer konkurencija već prelazi na 12 GB u svojim uređajima sa AI funkcijama.

Na polju baterije, Apple obećava do osam sati duže strimovanja videa zahvaljujući ProMotion ekranu. I punjenje je ubrzano, pa sada omogućava dopunu od 50% za samo 20 minuta.

iPhone 17 stiže u crnoj, lavanda, plavoj, zelenoj i bijeloj boji, a početna verzija sada kreće od 256 GB interne memorije, što je korak napred u odnosu na 128 GB kod prethodnika. Cijena je 799 dolara, prednarudžbine startuju 12. septembra, a zvanična prodaja 19. septembra.