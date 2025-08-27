Apple zvanično najavio veliku premijeru: Evo kog datuma stiže najtanji iPhone ikad

Na premijeri u "Stiv Džobs" teatru biće predstavljena četiri telefona iPhone 17 serije.

Izvor: Apple

Dileme više nema. Apple je zvanično zakazao svoj najveći događaj u godini za 9. septembar, kada će na velikoj premijeri, između ostalog, predstaviti svoje najnovije telefone.

Gigant iz Kupertina počeo je da šalje pozivnice odabranim medijima, koji će uživo imati priliku da isprate premijeru iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max telefona, dok će ostatak sveta moći da se uključi putem video strima.

Slogan koji je Apple odabrao za ovu priliku glasi "awe dropping" - igra riječi koja spaja "awe-inspiring" i "jaw-dropping", pa ostaje da se vidi da li će publika stvarno biti "zadivljena", odnosno da li će premijera gledaoce ostaviti sa "vilicama do poda".

Premijera počinje u 10 sati po pacifičkom, odnosno u 19 sati po našem vremenu, i biće održana u "Stiv Džobs" teatru.

Najveću pažnju privući će svakako iPhone 17 Air, uređaj koji će zamijeniti Plus model i koji će biti nevjerovatno tanak. Međutim, ta vitkost ne dolazi bez kompromisa - imaće samo jednu zadnju kameru i bateriju veoma malog kapaciteta, pa je teško predvidjeti kako će kupci reagovati.