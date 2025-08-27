logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple zvanično najavio veliku premijeru: Evo kog datuma stiže najtanji iPhone ikad

Apple zvanično najavio veliku premijeru: Evo kog datuma stiže najtanji iPhone ikad

Autor Ilija Baošić
0

Na premijeri u "Stiv Džobs" teatru biće predstavljena četiri telefona iPhone 17 serije.

Apple iPhone 17 premijera, datum i vrijeme Izvor: Apple

Dileme više nema. Apple je zvanično zakazao svoj najveći događaj u godini za 9. septembar, kada će na velikoj premijeri, između ostalog, predstaviti svoje najnovije telefone.

Gigant iz Kupertina počeo je da šalje pozivnice odabranim medijima, koji će uživo imati priliku da isprate premijeru iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max telefona, dok će ostatak sveta moći da se uključi putem video strima.

Slogan koji je Apple odabrao za ovu priliku glasi "awe dropping" - igra riječi koja spaja "awe-inspiring" i "jaw-dropping", pa ostaje da se vidi da li će publika stvarno biti "zadivljena", odnosno da li će premijera gledaoce ostaviti sa "vilicama do poda".

Premijera počinje u 10 sati po pacifičkom, odnosno u 19 sati po našem vremenu, i biće održana u "Stiv Džobs" teatru.

Najveću pažnju privući će svakako iPhone 17 Air, uređaj koji će zamijeniti Plus model i koji će biti nevjerovatno tanak. Međutim, ta vitkost ne dolazi bez kompromisa - imaće samo jednu zadnju kameru i bateriju veoma malog kapaciteta, pa je teško predvidjeti kako će kupci reagovati.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Apple iphone iPhone 17

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS