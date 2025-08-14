Šta će sve Apple predstaviti na velikoj premijeri: Stiže najtanji iPhone do sada, ali to nije sve

Novi telefoni, satovi, a možda i nove bežične slušalice sa mjerenjem pulsa u uhu.

Ostalo je oko mjesec dana do velike Apple premijere koja se tradicionalno održava u septembru. Očekuje se da u okviru iPhone 17 serije vidimo najtanji iPhone do sada. Moguća su i nova izdanja Apple Watch modela - uključujući prvi Ultra model poslije dvije godine - a možda i dugo očekivani AirPods Pro 3.

Ove godine u porodici iPhone telefona mogao bi da se pojavi novi član - iPhone 17 Air, čija debljina će, prema procurjelim informacija, iznositi svega 5,55 mm. Najtanji model do sada bio je iPhone 6 iz 2014. godine sa 6,9 mm, a od tada su modeli postajali sve masivniji. Air bi se zato izdvojio po dizajnu, a bio bi i direktan rival Samsung Galaxy S25 Edge modelu.

Međutim, ovako tanak dizajn mogao bi da znači i da ćemo vidjeti neke kompromise. Priča se da će imati manju bateriju i samo jednu kameru od 48 MP. Dakle, očekujte elegantan telefon koji neće odgovarati svima.

Pro linija mogla bi da dobije velike promjene u dizajnu i poboljšanju performansi. Navodi se da će iPhone 17 Pro i Pro Max preći sa titanijuma na aluminijum, a zadnji modul kamera mogao bi da se proširi u čitavo "ostrvo" koje pokriva veći dio poleđine telefona. Očekuje se da i dalje na raspolaganju budu tri kamere, ali uz unaprijeđeni telefoto senzor, koji bi mogao da skoči na 48 MP, što bi poboljšalo digitalni zum.

Standardni iPhone 17 mogao bi da konačno dobije značajna unapređenja ekrana. Jedan izvor iz lanca snabdijevanja tvrdi da će dobiti 120Hz ProMotion ekran sa promjenljivim osvežavanjem, koji Pro modeli imaju od 2021. godine.

Jedna stvar je sigurna - novi iPhone modeli stižu sa iOS 26, najvećim redizajnom interfejsa u posljednjih nekoliko godina. Lako je zamisliti da će Apple istaknuti ekrane novih modela kao najbolji način da se doživi novi Liquid Glass vizuelni jezik. Za sada nema naznaka da će doći do promjene naziva serije (tipa “iPhone 26” ili slično), ali Apple voli iznenađenja.

Nisu samo telefoni

Apple-ov jesenji događaj neće biti rezervisan samo za iPhone uređaje. Očekuje se i predstavljanje novih Apple Watch modela. Apple Watch Ultra 3 bi mogao da dobije 5G podršku i novi procesor, a možda i opciju slanja poruka preko satelita - korisno za one koji ga koriste u divljini. Budući da od 2023. nije predstavljen novi robusni i premijum model (osim nove boje), vrijeme je da vidimo osvježenje.

Apple Watch Series 11 vjerovatno neće značajno odstupati od Series 10 uređaja, koji su prošle godine dobili novi dizajn sa tanjim kućištem i većim ekranom. Brži čip djeluje kao logičan korak, a možda se i standardni model sata ovog puta pridruži Ultra verziji sa 5G podrškom.

Na događaju bismo mogli da vidimo i AirPods Pro 3. Prošlo je oko tri godine od posljednjeg ažuriranja ovih premijum bežičnih slušalica. Novi model bi mogao da dobije biometrijske senzore - mjerenje pulsa u uhu i možda mjerenje temperature. Glasine pominju i opciju prevođenja uživo, mada ona možda neće biti ekskluzivna samo za treću generaciju.

(MONDO/SmartLife)