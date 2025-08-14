Apple zadovoljno trlja ruke: Tramp odložio carine na kinesku robu

Predsjednik SAD Donald Tramp najavio je carine u iznosu od 145% na kinesku robu, ali je prije njihove primjene odložio odluku za 90 dana.

Izvor: SmartLife / Apple

Odluka će kompaniji Apple omogućiti da četvrti fiskalni kvartal završi bez dodatnog finansijskog opterećenja i uz pravovremenu dostupnost iPhone 17 serije. Kompanija dobija i više vremena za premještanje proizvodnje iz Kine u Indiju, što se ne očekuje da bude završeno prije 2027.

Apple carine ne shvata olako. Tokom objave finansijskih rezultata za treći kvartal, generalni direktor Tim Kuk izjavio je da su carine kompaniju koštale 800 miliona dolara, što je za 100 miliona manje od prvobitnih procjena, ali i dalje predstavlja značajnu sumu. Takođe je upozorio da ni budućnost u tom pogledu ne izgleda dobro: "Za septembarski kvartal, pod pretpostavkom da se trenutne globalne carinske stope ne promijene do kraja kvartala i da ne budu uvedene nove carine, procijenjujemo da će naši troškovi porasti za oko 1,1 milijardu dolara", naveo je Kuk.

Apple se svakako raduje odlaganju agresivne carinske politike Donalda Trampa i, ako predsjednik SAD nastavi u tom pravcu, velika je vjerovatnoća da ni tokom praznične sezone tehnološki gigant neće morati da brine o rastućim troškovima.