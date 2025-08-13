logo
Apple konačno čuo žalbe korisnika: iPhone 17 Pro donosi veliku promjenu

Autor Ilija Baošić
0

Apple bi ove godine mogao da poveća osnovnu memoriju iPhone 17 Pro modela sa 128 GB na 256 GB, ali i da podigne cijenu za 50 dolara.

Apple duplira memoriju iPhone 17 Pro telefona Izvor: Majin Bu

Još od iPhone 12 Pro modela, Apple uporno nudi istih 128 GB interne memorije u osnovnoj verziji. Međutim, prema najnovijim glasinama - iPhone 17 Pro bi to mogao da promijeni. Navodno, gigant iz Kupertina je čuo naše žalbe i rešio da ove godine duplira kapacitet na 256 GB..

Instant Digital, tipster sa Weibo platforme, uvjeren je da će Apple povećati osnovnu memoriju kod svog predstojećeg manjeg Pro modela.

Očekuje se da će uređaj zbog toga poskupjeti za 50 dolara, što znači da bi početna cijena mogla biti 1.049 dolara na domaćem tržištu. Ostaje da se vidi da li će poskupljenje biti proporcionalno i u drugim regionima.

