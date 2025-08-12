Apple sprema jeftiniji MacBook: Ubica Windows laptopova koštaće samo 599 dolara

Jeftiniji MacBook sa ekranom od 12,9 inča i A18 Pro čipom mogao bi da stigne već krajem godine.

Izvor: Apple

Apple bi uskoro mogao da predstavi laptop koji će prodrmati tržište - MacBook za samo 599 dolara. Time bi direktno udario na segment jeftinih Windows računara, a ujedno napravio svoj najagresivniji potez još od 2008. godine, kada je originalni MacBook Air promijenio pravila igre.

Prema izvorima iz lanca snabdijevanja na koje se poziva Digitimes, dugo najavljivani jeftini MacBook mogao bi da košta između 599 i 699 dolara, čime bi se direktno suprotstavio osnovnim modelima laptopova koje nude Asus, Acer, Lenovo i drugi proizvođači. Očekuje se da će masovna proizvodnja početi u tekućem kvartalu, što sugeriše da bi lansiranje moglo uslijediti krajem ove godine ili početkom 2026.

Najnovije informacije takođe potvrđuju ranije glasine da će laptop pokretati A18 Pro čip, isti procesor koji se nalazi u iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max modelima.

Uređaj će, navodno, imati ekran dijagonale 12,9 inča, što je nešto manje od 13,6-inčnog panela na MacBook Air modelu. Ostale specifikacije za sada nisu poznate, ali se očekuje da će više detalja biti otkriveno u narednim nedjeljama.

Informacije dolaze od insajdera iz tajvanske kompanije Quanta, koja proizvodi uređaje za nekoliko američkih tehnoloških kompanija, uključujući Apple, Dell i HP. Navodno će upravo Quanta biti zadužena za sklapanje novog MacBook ralunara.

Cijena od 599 dolara za Apple laptop možda mnogima zvuči nevjerovatno, ali upravo je to trenutna cijena Mac mini-ja, najjeftinijeg Mac računara na tržištu. Najnovija verzija je kompaktija od prethodne, ali donosi značajna poboljšanja performansi zahvaljujući novim M4 i M4 Pro čipovima. U osnovnoj konfiguraciji dolazi sa 16 GB objedinjene memorije, što ga čini privlačnim za kupce sa ograničenim budžetom.