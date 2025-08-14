logo
Da li će vaš Samsung telefon dobiti One UI 8 nadogradnju? Samo ako ga pronađete na spisku

Autor Ilija Baošić
0

U nastavku možete pronaći sve Samsung uređaje koji će sigurno dobiti One UI 8.

samsung telefoni koji će dobiti One UI 8 nadogradnju Izvor: Stefan Stojanović

One UI 8 je Samsung-ova najnovija softverska nadogradnja zasnovana na Android 16 operativnom sistemu. Donosi niz sitnih, ali primjetnih izmjena u izgledu i osjećaju korišćenja telefona, ali ne očekujte potpunu promjenu interfejsa. Samsung se ovim izdanjem fokusira na unapređenje postojećeg iskustva - glatkije animacije, sitne promjene u dizajnu aplikacija (osvježeni Gallery i My Files) i noviteti koje sam Android 16 uvodi.

Ažuriranje donosi i određena poboljšanja performansi, što bi moglo doprinijeti da telefon djeluje brže i novije u radu - a to je nešto što vjerovatno svaki korisnik priželjkuje.

One UI 8 je trenutno dostupan na Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE telefonima, a u narednom periodu stiže i na druge uređaje. Evo koji modeli će sigurno biti nadograđeni:

  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra
  • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
  • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
  • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4
  • Galaxy A33, A53, A73
  • Galaxy A24, A34, A54
  • Galaxy A15, A25, A35, A55
  • Galaxy A06, A16
  • Galaxy A26, A36, A56
  • Galaxy Tab S10+, S10 Ultra
  • Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra
  • Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

(MONDO/SmartLife)

