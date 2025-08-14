Da li će vaš Samsung telefon dobiti One UI 8 nadogradnju? Samo ako ga pronađete na spisku

U nastavku možete pronaći sve Samsung uređaje koji će sigurno dobiti One UI 8.

Izvor: Stefan Stojanović

One UI 8 je Samsung-ova najnovija softverska nadogradnja zasnovana na Android 16 operativnom sistemu. Donosi niz sitnih, ali primjetnih izmjena u izgledu i osjećaju korišćenja telefona, ali ne očekujte potpunu promjenu interfejsa. Samsung se ovim izdanjem fokusira na unapređenje postojećeg iskustva - glatkije animacije, sitne promjene u dizajnu aplikacija (osvježeni Gallery i My Files) i noviteti koje sam Android 16 uvodi.

Ažuriranje donosi i određena poboljšanja performansi, što bi moglo doprinijeti da telefon djeluje brže i novije u radu - a to je nešto što vjerovatno svaki korisnik priželjkuje.

One UI 8 je trenutno dostupan na Samsung Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Flip 7 FE telefonima, a u narednom periodu stiže i na druge uređaje. Evo koji modeli će sigurno biti nadograđeni:

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4

Galaxy A33, A53, A73

Galaxy A24, A34, A54

Galaxy A15, A25, A35, A55

Galaxy A06, A16

Galaxy A26, A36, A56

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

(MONDO/SmartLife)