Reklama zbog koje se samo Apple neće smijati: Samsung ponovo bocnuo rivala - može li tvoj telefon ovo?

Samsung je izbacio reklamu u kojoj Galaxy Z Fold7 pokazuje trikove koje iPhone 16 Pro nema.

Izvor: YouTube / Samsung US

Samsung ponovo zadirkuje Apple zbog nedostataka iPhone telefona, odnosno prednosti koje uživaju vlasnici Galaxy uređaja. Ovog puta je u centru pažnje Samsung Galaxy Z Fold7, predstavljen ne samo kao uređaj koji se otklapa, već i kao telefon sa moćnim AI funkcijama koje iPhone 16 Pro nema.

Nova Samsung reklama počinje scenom u kojoj su Galaxy Z Fold7 i iPhone jedan pored drugog. Video, pod nazivom "The Real Upgrade" (Pravo unapređenje), pokazuje mogućnost otklapanja telefona, a zatim i generisanja slika uz pomoć vještačke inteligencije - funkcija koju iPhone nema. Reklama se završava pitanjem "Može li tvoj telefon ovo?", dok vidno nezadovoljan lik iz reklame odlaže svoj iPhone.

Ovo, naravno, nije prvi put da Samsung udara na rivala. Još 2011. godine podsmijevao se ogromnim redovima ispred Apple prodavnica. Kasnije, reklama za Galaxy S5 ciljala je na lošu bateriju iPhone-a, a Apple-ove korisnike je etiketirala kao "zidne ljubimce" jer stalno traže utičnicu. Podsmijevao se Samsung i notch-u, a nije mu bilo strano ni da podsjeti kompaniju iz Kupertina da još uvijek nije uspela da napravi savitljivi telefon.

Međutim, nedostatak AI mogućnosti je nešto što će sigurno najviše zaboleti Apple.