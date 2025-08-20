Apple smislio kako da zaobiđe Trampove carine: Ako je proizvodnja u Kini problem, u ovoj državi nije

Apple će po prvi put proizvoditi sva četiri nova modela iPhone 17 serije u Indiji.

Izvor: Shutterstock

Umjesto u Kini, Apple proizvodi sve veći broj iPhone 17 telefona za američko tržište u Indiji. Štaviše, po prvi put će kompletna linija novih modela biti isporučena iz Indije već na samom startu prodaje.

Apple posljednjih godina postepeno premješta proizvodnju iPhone-a u Indiju kako bi smanjio zavisnost od Kine. Kompanija očekuje da u ovom kvartalu plati 1,1 milijardu dolara na ime carina, ali Bloomberg navodi da su trenutne isporuke iPhone-a iz Indije ka SAD izuzete od carina. To važi i pored toga što je administracija Donalda Trampa uvela carine u visini od 50 odsto na mnoge uvoze iz Indije.

Analitičar Patrik Murhed objašnjava da ovakav potez "zaista izbjegava dio carina", ali napominje da se iPhone i dalje uglavnom proizvodi u Kini, a zatim šalje u Indiju na završnu montažu.

Ranije ovog mjeseca, Apple je najavio ulaganje od 100 milijardi dolara u proizvodnju u SAD, što se nadovezuje na prethodno najavljenih 500 milijardi. Tramp je tvrdio da će kompanije koje se obavežu na proizvodnju u SAD biti izuzete od budućih carina na uvozne čipove.

Ipak, američki ministar finansija Skot Besent izjavio je za CNBC da administracija planira dodatno povećanje carina na Indiju, pravdajući time što ta zemlja i dalje kupuje i prodaje rusku naftu uprkos sankcijama zbog rata u Ukrajini.

Bloomberg dodaje da Apple već radi i na nasljedniku iPhone 16E modela, koji takođe planira da sklapa u Indiji.