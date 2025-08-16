Apple uspio da zaobiđe zabranu: Mjerenje nivoa kiseonika u krvi se vraća na Apple Watch

Rezultati SpO2 mjerenja biće vidljivi isključivo na iPhone uređajima, ne i direktno na satu.

Izvor: YouTube / Apple

Apple je objavio da uvodi ažuriranu funkciju za praćenje nivoa kiseonika u krvi na odabranim Watch Series 8, Series 10 i Watch Ultra pametnim satovima. Kompanija je morala da preradi mjerenje zasićenosti kiseonikom kako bi zaobišla zabranu uvoza u SAD, koju je nametnula Američka komisija za međunarodnu trgovinu (ITC).

Promjena neće uticati na starije modele sa originalnom verzijom funkcije, kao ni na uređaje kupljene van SAD-a.

SpO2 rezultati samo na telefonu

Izvor: YouTube / Apple

Važno je napomenuti da će se mjerenja nivoa kiseonika u krvi (SpO₂) slati na upareni iPhone, gdje će podaci biti obrađeni i prikazani u aplikaciji Health (odeljak "Breathing"). Rezultati neće biti dostupni direktno na satu, što je posljedica odluke ITC-a.

Ova promjena omogućena je zahvaljujući odluci američke carinske službe da dozvoli kompaniji Apple uvoz satova sa ažuriranom funkcijom mjerenja kiseonika u krvi. Ažurirana funkcija odnosi se isključivo na satove prodate u SAD nakon stupanja na snagu zabrane uvoza ITC-a početkom 2024. godine.

Apple je na ovaj potez bio primoran zbog pravnog spora sa proizvođačem medicinske opreme Masimo, koji je kompaniju optužio za krađu tehnologije za pulsnu oksimetriju nakon prvobitnih razgovora o saradnji. Masimo je 2023. godine dobio spor pred ITC-om, nakon čega je komisija blokirala uvoz Apple Watch modela sa ovom funkcijom, koju je Apple bio primoran da deaktivira.

Apple je podnio kontratužbu protiv Masimo-a, tvrdeći da je ta kompanija kopirala funkcije Apple Watch-a za svoj pametni sat. Tehnološki gigant je takođe uložio žalbu na zabranu ITC-a. Ishod ovih sudskih procesa za sada je neizvestan.