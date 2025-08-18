Novom MacBook-u neće biti potreban Wi-Fi: Stiže funkcija koju Windows laptopovi imaju već godinama

Apple testira prvi 5G MacBook Pro sa sopstvenim Centauri modemom i M5 Pro čipom. Stiže 2026. godine i ukida zavisnost od Wi-Fi mreža.

Izvor: Shutterstock

Jedna od najvećih prednosti pametnih telefona u odnosu na laptopove jeste to što su uvijek povezani na internet. Mobilni podaci omogućavaju spajanje gotovo bilo gdje, bez jurnjave za Wi-Fi mrežama ili oslanjanja na hotspot uređaje. MacBook nikada nije imao tu opciju, ali to bi uskoro moglo da se promijeni.

Prema pisanju Bajtboxa, Apple testira MacBook Pro sa podrškom za 5G povezivanje. Radi se o modelu koji će pokretati novi M5 Pro čip i prvi Apple-ov sopstveni 5G modem, kodnog imena Centauri (C1). Isti modem se već pojavio u iPhone 16e ranije ove godine, a sada bi trebalo da donese isti nivo povezivanja i na Mac računare.

Ako se glasine pokažu tačnim i Apple zaista lansira 5G MacBook Pro početkom 2026, kompanija bi konačno sustigla Windows ekosistem. Većina proizvođača Windows laptopova već godinama nudi LTE i 5G modele, naročito u poslovnom segmentu. Microsoft Surface, Dell Latitude i Lenovo ThinkPad serije odavno imaju verzije sa ugrađenim SIM slotom ili eSIM podrškom. Čak i iPad već više od deset godina postoji u "Cellular" varijanti, dok je MacBook sve vrijeme ostao vezan samo za Wi-Fi.

Ovo, naravno, nije prvi put da Apple razmišlja o tome. Još 2011. pojavili su se patenti za MacBook sa integrisanim antenama za povezivanje na mobilne mreže, ali ti uređaji nikada nisu stigli na tržište. Glavni problem do sada bila je potrošnja energije, jer su ugrađeni modemi trošili previše baterije. Međutim, sa Apple-ovim sopstvenim Centauri modemom, izgleda da je pitanje energetske efikasnosti riješeno.

Dolazak 5G MacBooka Pro mogao bi donijeti pravu malu revoluciju - kraj zavisnosti od javnih Wi-Fi mreža i hotspotova. To bi posebno značilo poslovnim korisnicima i onima koji mnogo putuju, jer bi napokon imali MacBook koji je uvijek povezan, baš kao i iPhone.