Niko ne koristi novi iPhone taster: Apple ga dodao prošle godine, i već je spreman da ga izbaci!?

Uređaji iPhone 17 serije mogli bi da budu poslednji koji će imati Camera Control taster.

Izvor: YouTube / Apple

Apple je prošle godine trijumfalno predstavio Camera Control taster zajedno sa iPhone 16 serijom. Bio je važan deo premijere, a čak je dobio i sopstvene reklame.

Međutim, izgleda da ga malo ko zapravo koristi - bar tako tvrdi najnovija informacija koja kruži Weibo mrežom. Navodno je Apple zbog toga rešio da ga ukine i već obavestio svoje dobavljače da mu više neće trebati dijelovi povezani sa Camera Control funkcijom za potrebe iPhone 18 serije.

iPhone 17 generacija bila bi poslednja koja ima Camera Control taster u donjoj polovini desnog boka.

Izvor: Apple

Ukoliko se obistini, odluka o ukidanju novog tastera nakon samo dve generacije bila bi veoma čudna, ali samo nastavak ovogodišnjih poteza kompanije Apple.

Camera Control taster Izvor: Apple

(MONDO)