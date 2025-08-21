logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Niko ne koristi novi iPhone taster: Apple ga dodao prošle godine, i već je spreman da ga izbaci!?

Niko ne koristi novi iPhone taster: Apple ga dodao prošle godine, i već je spreman da ga izbaci!?

Autor Ilija Baošić
0

Uređaji iPhone 17 serije mogli bi da budu poslednji koji će imati Camera Control taster.

Ukida se Camera Control taster Izvor: YouTube / Apple

Apple je prošle godine trijumfalno predstavio Camera Control taster zajedno sa iPhone 16 serijom. Bio je važan deo premijere, a čak je dobio i sopstvene reklame.

Međutim, izgleda da ga malo ko zapravo koristi - bar tako tvrdi najnovija informacija koja kruži Weibo mrežom. Navodno je Apple zbog toga rešio da ga ukine i već obavestio svoje dobavljače da mu više neće trebati dijelovi povezani sa Camera Control funkcijom za potrebe iPhone 18 serije.

iPhone 17 generacija bila bi poslednja koja ima Camera Control taster u donjoj polovini desnog boka.

Izvor: Apple

Ukoliko se obistini, odluka o ukidanju novog tastera nakon samo dve generacije bila bi veoma čudna, ali samo nastavak ovogodišnjih poteza kompanije Apple.

Camera Control taster
Izvor: Apple

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

iphone taster

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS