logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Apple se dosetio kako da ubrza iPhone: Trik koji vlasnici Androida koriste već godinama

Apple se dosetio kako da ubrza iPhone: Trik koji vlasnici Androida koriste već godinama

Autor Ilija Baošić
0

Najnovija verzija iOS-a donosi brže animacije koje će učiniti da iPhone djeluje osjetno brže.

Apple se dosjetio kako da ubrza iPhone: Trik koji vlasnici Androida godinama koriste Izvor: Apple

Apple se priprema da lansira iOS 26, čija stabilna verzija stiže na telefone već sljedećeg mjeseca, zajedno sa iPhone 17 serijom. U pitanju je najveća nadogradnja u poslednjih nekoliko godina, a među novitetima je i promena koja će učiniti da telefoni djeluju osjetno brže - ubrzane animacije.

Zanimljivo je da je stvarna promena u trajanju animacija prilično mala - ubrzane su tek za oko 150 milisekundi. Ipak, tempo animacija je znatno drugačiji, pa će cijeli sistem djelovati brže, iako se stvarne performanse neće promijeniti.

Ako ste zagriženi Android fan, vjerovatno ste se već nasmijali - mnogi proizvođači odavno omogućavaju podešavanje animacija, a kroz "Developer settings" skrivenu opciju možete otići korak dalje i dodatno skratiti trajanje svih animacija na nivou operativnog sistema.

Ovo zaista stvara utisak bržeg rada, iako se ništa nije promijenilo osim animacija. Zato je pomalo smiješno koliko je kompaniji Apple trebalo da "otkrije" trik koji Android telefoni koriste godinama - ali na to smo se već navikli.

Izvor: Apple

Možda će vas zanimati

Tagovi

iphone

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS