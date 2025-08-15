Apple se dosetio kako da ubrza iPhone: Trik koji vlasnici Androida koriste već godinama

Najnovija verzija iOS-a donosi brže animacije koje će učiniti da iPhone djeluje osjetno brže.

Izvor: Apple

Apple se priprema da lansira iOS 26, čija stabilna verzija stiže na telefone već sljedećeg mjeseca, zajedno sa iPhone 17 serijom. U pitanju je najveća nadogradnja u poslednjih nekoliko godina, a među novitetima je i promena koja će učiniti da telefoni djeluju osjetno brže - ubrzane animacije.

Zanimljivo je da je stvarna promena u trajanju animacija prilično mala - ubrzane su tek za oko 150 milisekundi. Ipak, tempo animacija je znatno drugačiji, pa će cijeli sistem djelovati brže, iako se stvarne performanse neće promijeniti.

Ako ste zagriženi Android fan, vjerovatno ste se već nasmijali - mnogi proizvođači odavno omogućavaju podešavanje animacija, a kroz "Developer settings" skrivenu opciju možete otići korak dalje i dodatno skratiti trajanje svih animacija na nivou operativnog sistema.

Ovo zaista stvara utisak bržeg rada, iako se ništa nije promijenilo osim animacija. Zato je pomalo smiješno koliko je kompaniji Apple trebalo da "otkrije" trik koji Android telefoni koriste godinama - ali na to smo se već navikli.

Izvor: Apple