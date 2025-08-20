logo
Blokatorima reklama prijeti zabrana: Mozilla digla uzbunu - šta to Njemačka radi?

Autor mondo.ba
Ako spor Axel Springera ode u korist medijskog giganta, na udaru bi mogle da se nađu i druge ekstenzije za pregledače, upozorava Mozilla.

Zabrana blokatora reklama u Njemačkoj Izvor: Shutterstock

Nedavna presuda Saveznog vrhovnog suda Njemačke (BGH) ponovo je pokrenula pravni spor o tome da li dodaci za blokiranje reklama u pregledačima krše autorska prava. Odluka je izazvala strah da bi u budućnosti ovakvi alati mogli biti zabranjeni u zemlji.

Spor vodi medijska kuća Axel Springer, koja je tužila kompaniju Eyeo, poznatu po dodatku Adblock Plus. Springer tvrdi da blokatori reklama ugrožavaju njegov poslovni model zasnovan na prihodima od oglasa i da njihovo djelovanje predstavlja povredu autorskih prava. U osnovi argumenta stoji tvrdnja da je kod veb-stranice (HTML i CSS) zaštićen kao kompjuterski program, a da blokatori reklama svojim radom mijenjaju način na koji pregledač učitava i prikazuje sadržaj.

Ovu tužbu ranije je odbio sud u Hamburgu, ali je BGH sada delimično poništio tu odluku i vratio slučaj na ponovno razmatranje.

Kompanija Mozilla, poznata po Firefox pregledaču, upozorava da bi zabrana imala posledice i po druge dodatke za pregledače. "Postoji mnogo razloga, osim blokiranja reklama, zbog kojih korisnici žele da pregledač ili ekstenzija izmjeni sadržaj stranice - da poboljša pristupačnost, da testira funkcionalnost ili da zaštiti privatnost", rekao je pravni savetnik Mozilla-e, Danijel Nazer.

Izvor: Shutterstock

BGH je naveo da treba ponovo razmotriti da li DOM, CSS i bajt-kod spadaju u zaštićene delove kompjuterskog programa i da li izmjene koje prave blokatori mogu da se tumače kao nezakonite. "Ne može se isključiti da je bajt-kod, ili kod nastao iz njega, zaštićen kao kompjuterski program i da je blokator, kroz izmenu ili umnožavanje, povrijedio ekskluzivno pravo", navodi se u presudi.

Iako ekstenzije za blokiranje reklama nisu zabranjene, povratak sporu Axel Springera znači da postoji realna mogućnost da ovog puta odluka ide u drugom pravcu. Konačan ishod mogao bi da se čeka godinama, a do tada postoji rizik da velike kompanije dodatno ograniče svoje pregledače, dok bi developeri ekstenzija mogli da smanje funkcionalnost svojih alata kako bi izbegli pravne posledice.

Njemačka

