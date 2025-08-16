Jokiću zviždali, Pešić bjesnio, Srbija osvojila trofej: "Orlovi" pobijedili Njemačku usred Minhena!

Srbija je savladala Nijemce u finalu turnira u Minhenu.

Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Srbija je poijbedila Nemačku u Minhenu na pripremnom Superkupu 91:81. Rivali koji posljednje dvije godine redovno igraju važne mečeve na velikim takmičenjima pokazali su da su glavni pretendenti na titulu šampiona Evrope.

Ono što je važno je da je Srbija ostala neporažena u pripremnom periodu i pored same činjenice da postoji još mnogo detalja koje bi trebalo popraviti, srpski tim izgledao vrlo dobro i spremno za predstojeće takmičenje.

Očekivao se zahtjevan meč, a to smo i gledali. Srbija je dobro krenula, ali to nije značilo da će se domaćin predati - naprotiv. Uspijevao je srpski tim da kroz mini-serije uveća prednost (15:8), ali Njemačka nije posustajala. Čekala je svoj trenutak u završnici dionice i serijom od 5:0 stigla do 15:13.

Činilo se da malo nedostaje "orlovima" da pronađu ritam ali Njemačka je imala razigranog Vagnera i Da Silvu, te nije bilo lako. Bilo je jasno koliko navijači u Minhenu žele pobjedu svog tima, kad je Nikola Jokić sa linije penala doživio i zvižduke.

Uspio je domaćin da dođe i do vođstva (20:18), doduše to nije dugo trajalo. Srpska ekipa je brzo konsolidovala redove i vratila prednost, ali tako da je uvijek bio pola koša ili malo više ispred rivala (31:30). Najvažnija je bila serija srpskog tima koji je uspio da veže sedam poena i tako dođe do nešto ubjedljivije prednosti (38:30).

Nastavila je Srbija u dobrom ritmu, igralo se koš za koš, ali su "orlovi" čuvali prednost. Tristan Vukčević imao je važnu ulogu u trećoj deonici, vezao je osam poena i Srbija se našla na 67:53.

Bilo je to u samoj završnici treće četvrtine, a vrlo brzo poslije toga selektor Pešić dobio je tehničku grešku. Trenutak u kojem sudije nisu svirale aut zasmetao je treneru Srbije, ali sudije su riješile da raspravu prekinu dodeljenim slobodnim bacanjem koje je izveo Lo. Ipak, u nastavku je Da Silva napravio faul nad Markom Gudurićem i poslao Srbina na liniju penala, pa je srpski tim pred odlučujuću dionicu imao velikih plus 15 (70:55).

Počeo je srpski tim posljednju dionicu bez Nikole Jokića, pa je rival preko Vagnera, a onda i Loa dolauio do poena. Tako se Njemačka našla na minus 10 (70:60). Nastavila se igra koš za koš, tako da su domaćini bili "za petama" Srbiji.

Ipak, dvije vezane trojke, najprije Nikole Jovića, a onda i Alekse Avramovića ostavile su stabilnost u igri "orlova" (83:73). A onda je i NBA zvijezda imala svojih "5 minuta" Šreder je vezao mini-seriju, pa je Njemačka bila na minus šest (83:77).

Završnica je protekla u faulovima i pokušajima da se sa linije penala dođe do poena, ali razlika Srbije bila je dovoljna da rival ne može da joj "otme" pobjedu.

