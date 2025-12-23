logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato kad se obraća Đoan Penjaroja

Poznato kad se obraća Đoan Penjaroja

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Košarkaški klub Partizan dobio je novog trenera, ali njegova promocija se neće održati.

Žoan Penjaroja Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je pronašao zamjenu za najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića i u svoje redove doveo Španca Đoana Penjaroju. Međutim, klub neće na specijalan način predstaviti novog šefa struke, već će se Penjaroja medijima obratiti na prvom otvorenom treningu.

Parni valjak će u petak od 18 sati biti domaćin ekipi Makabija u 18. kolu Evrolige, što dalje kaže da će otvoreni trening biti održan dan ranije. Penjaroja će se medijima prvi put obratiti u četvrtak pred novi duel Partizana, a dan kasnije će zvanično debitovati.

Španac je u tim stigao u izuzetno teškom trenutku. Crno-bijeli su pod komandom Mirka Ocokoljića dobro startovali, ali se onda brzo i raspali, pa su nanizali dva velika poraza u duplom kolu elitnog takmičenja. Do kraja godine Partizan će odigrati jedan meč na domaćem terenu - protiv Makabija i jedan na gostujućem 30. decembra protiv Valensije.

U međuvremenu, Penjaroja će se oprobati i u ABA ligi, pošto će 28. decembra dočekati Split u 12. kolu regionalnog takmičenja. Crno-bijeli su za sada drugi na tabeli u ABA ligi, odnosno 17. u Evroligi sa skorom od 11 poraza i samo šest pobjeda.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan košarka Đoan Penjaroja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC