Poznato kad se obraća Đoan Penjaroja

Košarkaški klub Partizan dobio je novog trenera, ali njegova promocija se neće održati.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan je pronašao zamjenu za najtrofejnijeg trenera Evrope Željka Obradovića i u svoje redove doveo Španca Đoana Penjaroju. Međutim, klub neće na specijalan način predstaviti novog šefa struke, već će se Penjaroja medijima obratiti na prvom otvorenom treningu.

Parni valjak će u petak od 18 sati biti domaćin ekipi Makabija u 18. kolu Evrolige, što dalje kaže da će otvoreni trening biti održan dan ranije. Penjaroja će se medijima prvi put obratiti u četvrtak pred novi duel Partizana, a dan kasnije će zvanično debitovati.

Španac je u tim stigao u izuzetno teškom trenutku. Crno-bijeli su pod komandom Mirka Ocokoljića dobro startovali, ali se onda brzo i raspali, pa su nanizali dva velika poraza u duplom kolu elitnog takmičenja. Do kraja godine Partizan će odigrati jedan meč na domaćem terenu - protiv Makabija i jedan na gostujućem 30. decembra protiv Valensije.

U međuvremenu, Penjaroja će se oprobati i u ABA ligi, pošto će 28. decembra dočekati Split u 12. kolu regionalnog takmičenja. Crno-bijeli su za sada drugi na tabeli u ABA ligi, odnosno 17. u Evroligi sa skorom od 11 poraza i samo šest pobjeda.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!