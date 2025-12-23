Evroliga kaznila i Partizan i Zvezdu

Partizan i Crvena zvezda kažnjeni su zbog ponašanja svojih navijača.

Izvor: Petar Aleksić

Disciplinska komisija Evrolige kaznila je Partizan i Crvenu zvezdu zbog ponašanja njihovih navijača na vječitom derbiju, dok su crno-bijeli odvojeno od toga kažnjeni i za meč protiv Virtusa u "Beogradskoj areni".

Partizan će tako morati da plati 59 hiljada evra zbog scena na vječitom derbiju protiv Crvene zvezde, odnosno još sedam hiljada evra za Virtus. Što se tiče Crvene zvezde, kažnjena je sa 28 hiljada evra zbog ponašanja njenih navijača tokom gostovanja Partizanu.

U saopštenju Evrolige piše da je Partizan kažnjen zbog "ponovljene zloupotrebe laserskih uređaja, bacanja predmeta, paljenja baklji, skandiranja uvredljivih slogana i neadekvatne kontrole pristupa terenu, što je u pojedinim trenucima omogućilo neovlašćen ulazak navijača", dok je na susretu protiv Virtusa kazna zbog "bacanja predmeta na teren" i prekida utakmice od jedne minute.

Što se tiče Crvene zvezde, ona neće imati takođe ni pravo da njeni navijači prisustvuju utakmici protiv Efesa u Istanbulu, sve zbog "isticanja prevelike zastave koja je blokirala semafor, skandiranja uvredljivih slogana, kao i paljenja i bacanja baklji nakon završetka utakmice, što je zahtevalo intervenciju obezbjeđenja i vatrogasaca".

Evroliga je inače kaznila i Fenerbahče, međutim vječiti rivali i dalje ostaju najomiljenije "žrtve" Evrolige.

