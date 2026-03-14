Juventusu minimalac dovoljan za tri boda u Udinama!

Juventus pobijedio Udineze na gostovanju.

Čak 10 golova postigao je Juventus na prethodna tri meča u Seriji A i Ligi šampiona, a onda u subotu uveče postigao sam jedan, ali vrijedan sva tri boda.

Golom Žeremija Boge ekipa Juventusa stigla je do pobjede 1:0 protiv Udinezea kojom je preuzeo četvrtu poziciju na tabeli. Tu će ostati bar do nedjelje uveče, odnosno duela Koma i Rome, dvije ekipe koje imaju po dva boda manje od "Stare dame".

Trenutak odluke u Udinama desio se u 38. minutu kada je Jildiz prošao po lijevoj strani izdržavši duel sa protivnikom, a onda ubacio za Bogu koji trese mrežu sa samo nekoliko metara.

Mrežu je na ovom meču zatresao i Fransisko Konseisao, ali je on poništen zbog ofsajda i ostalo je 1:0.

Srpski reprezentativac Filip Kostić na terenu je proveo svega nekoliko minut, nakon što je ušao sa klupe u drugom minutu sudijske nadoknade.



