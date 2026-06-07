Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Stefan Mitrović prelazi u Vojvodinu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Vojvodina riješen je da napravi iskorak u narednoj sezoni! Nakon drugog mjesta na tabeli Superlige i poraza u finalu Kupa Srbije, a pred početak evropskih kvalifikacija, Novosađani su odlučni da oforme igrački kadar koji bi mogao da napadne šampionsku titulu u godini ispred nas.

Već se dugo piše da je najveća želja nekadašnji kapiten Dejan Zukić, već danima je blizu potpisa Ifet Đakovac, a u klub su stigli Hamza Redžić i Nardin Mulahusejnović - koji ima veoma dobru reputaciju i ogromno iskustvo na međunarodnoj sceni. Njima bi trebalo da se priključi i krilni napadač Stefan Mitrović (23), bivši fudbaler Crvene zvezde i povremeni reprezentativac Srbije.

Vojvodina želi da se dogovori sa Veronom oko Mitrovića, koji će prvenstveno stići na jednogodišnju pozajmicu. Nakon toga će klub sa stadiona "Karađorđe" imati mogućnost da otkupi njegov ugovor i tako u svoje redove dovede fudbalera koji bi nakon dobrih igara u Novom Sadu mogao da bude i dobar materijal za transfer.

Prvu seniorsku sezonu u karijeri talentovani Mitrović odigrao je za Hamilton siti u Kanadi, ali se ubrzo vratio u Srbiju i u Superligi nastavio da se dokazuje. Rođeni Kruševljanin skrenuo je pažnju na sebe igrama u Radničkom iz Niša, a zatim ga je kupila Crvena zvezda u čijem je dresu dodatno uspio da se afirmiše.

Vidi opis Vojvodina dovodi bivšeg fudbalera Zvezde: Igrao je 10 puta za reprezentaciju Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Crvena zvezda je u februaru 2024. godine prodala Mitrovića ekipi Verone, ali talentovani bočni fudbaler nije uspio da se nametne u italijanskom klubu. Išao je na pozajmice u belgijski Leven, holandski Ekselzior i grčki Asteras, dok je za tim iz Verone odigrao tek deset mečeva. Za italijanski tim, ali i tri ekipe kojima je pozajmljivan, Stefan Mitrović je ukupno odigrao 57 mečeva, uz dva gola i jednu asistenciju.

Mitrović je svojevremeno imao 61 utakmicu u dresu Radničkog iz Niša, za koji je zabilježio 13 golova i četiri asistencije. Dres Crvene zvezde obukao je 56 puta, uz devet golova i tri aistencije. Deset puta je nosio dres seniorske reprezentacije Srbije dok je 17 puta igrao za nacionalni tim sastavljen od igrača do 21 godine. Za mladu reprezentaciju postigao je šest golova.

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