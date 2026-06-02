Vojvodina odbila 1.500.000 evra za svog fudbalera: Protiv Zvezde je dao najljepši gol u Superligi

Talentovani krilni napadač Vojvodine Petar Sukačev na meti Ludogoreca.

Fudbalski klub Vojvodina ima veoma visoke ambicije za narednu sezonu, a u planu su brojna pojačanja koja bi timu sa stadiona "Karađorđe" trebalo da donesu dodatan kvalitet. Ujedno, Novosađani znaju da ne treba "tek tako" da prodaju igrače, pa one najtalentovanije pokušavaju da zadrže u klubu. Zbog toga je odbijena ponuda za Petra Sukačeva (20).

Krilni fudbaler, koji pokriva i bekovsku poziciju, veoma je interesantan Ludogorecu! Bugarski tim je zadovoljan kako je prošao kada je u Srbiji "pazario" Petra Stanića, pa nastavlja da gleda po Superligi šta bi još mogao da kupi u narednom periodu. Pripremili su 1.500.000 evra, ali je ta ponuda odbijena. Vojvodina ne želi da pusti Sukačeva za manje od 2,2 miliona evra, što je cifra za koju je prije nekoliko mjeseci prodat Stefan Bukinac.

Sukačev je tokom tek završene sezone u srpskom fudbalu igrao na dvojnoj registraciji za Vojvodinu u Superligi i Kabel u Prvoj ligi Srbije. Sa crveno-bijelima izborio je drugo mjesto i finale Kupa Srbije, uz dva gola na 19 odigranih mečeva. Sa druge strane, Kabel je ispao iz Prve lige Srbije, a Sukačev je za taj tim odigrao 14 mečeva uz jedan gol i jednu asistenciju.

U drugom rangu srpskog fudbala Sukačev je imao gol i asistenciju na meču protiv Tekstilca iz Odžaka u pobjedi (3:1) njegovog tima u 18. rundi takmičenja. Za Vojvodinu je postigao gol u polufinalu Kupa Srbije protiv Grafičara (2:1) i u porazu od Crvene zvezde u prvom kolu plej-ofa (4:1). Taj gol je jedan od najljepših koje smo vidjeli u elitnom rangu srpskog fudbala prethodne sezone.