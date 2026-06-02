Mijenja se važno pravilo u odbojci: Od sada će sve da bude drugačije u nokaut fazi

Autor Bojan Jakovljević
U odbojci se mijenjaju pravila i sada će važiti drugačije propozicije za igranje "zlatnog seta" u nokaut fazi takmičenja.

Uvedene su velike promjene u odbojci. Administrativni odbor Evropske odbojkaške konfederacije (CEV) donio je odluku o promjeni pravila za odigravanje "zlatnog seta" koji se primjenjuje u nokaut utakmicama u svim CEV takmičenjima. Od sada će se igrati kada su ekipe izjednačene po broju pobjeda, bez obzira na rezultat.

Da pojasnimo o čemu se radi. Do sada je važilo pravilo da se "zlatni set" igra ukoliko ekipe osvoje isti broj poena na dvije utakmice u eliminacionoj fazi. Tri boda je donosila pobjeda od 3:0 i 3:1, dva pobjeda od 3:1 uz jedan poen za poraženog ako je odigrano pet setova.

Sada će se zlatni set primjenjivati u svim CEV takmičenjima u eliminacionoj fazi kada se igraju dvije utakmice, jedna kod kuće i druga na strani. Ovo bi moglo da donese još uzbuđenja i više drame u svijetu odbojke u budućnosti.

