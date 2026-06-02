Nova teorija zavjere oko Janika Sinera: Navijači tvrde da je ispao zbog doping skandala

Navijači tvrde da je Janik Siner ispao sa Rolan Garosa zbog doping skandala i svega što se dešavalo u prošlosti

Izvor: Thibault Camus/AP

Janik Siner doživio je šokantan poraz na Rolan Garosu. Vodio je sa 2:0 u setovima i 5:1 u trećem protiv Huana Manuela Serundola (Argentina) i izgubio je taj meč u pet setova. U tim momentima ga je udarila sunčanica, vrtelo mu se u glavi, nije mogao da nađe rješenje da osvoji taj još jedan gem u trećem setu, onda su kola krenula nizbrdo.

Šta se dogodilo? O tome piše italijanski list "Korijere" koji donosi informacije o tome da je Siner još na Mastersu u Madridu rekao fizioterapeutu "mrtav sam" i žalio se na iscrpljenost pošto je prije toga osvojio titule u Indijan Velsu, Majamiju i Monte Karlu. Uzeo je trofej i u Španiji, pa onda i na Mastersu u Rimu prije odlaska na Rolan Garos.

"Igrao je u Madridu zbog zahtjeva sponzora, išao da potpisuje loptice na otvorenom, pa je onda igrao i u Rimu. Sve to uticalo je na njegov ritam, nije bio ni naspavan, a čim nije naspavan lošije trenira, lošije igra i nije blizu perfekcije i javlja mu se anksioznost. O tome je pričao i njegov trener Simone Vanjoci prethodnih godina", navodi se u tekstu.

Navijači tvrde da je zbog dopinga

Jannik Sinner, J|Medical, and Dr. Agricola



A convicted doping doctor. A player who tested positive. The medical centre of a club with a murky past.



Poraz kao poraz, to se dešava u tenisu, pa i najboljem na svijetu. Međutim, ono što brine više jeste način na koji je došlo do poraza. Već je poznata statistika koja kaže da Siner u karijeri nije dobio meč koji je trajao više od 3 sata i 48 minuta, dakle kada igra duge mečeve dolazi do zamora i pada.

Navijači se već neko vrijeme oglašavaju na društvenim mrežama i tvrde da je to zbog dopinga, zbog ona dva pada na doping testui slično. Naravno, sve to je teorija zavjere, ali se i to pojavljuje pošto Siner u tekućoj sezoni nije osvojio nijedan grend slem za sada. Prvi je pripao Karlosu Alkarazu, dok će Rolan Garos da osvoji neko ko nikada nije podigao pehar na grend slemu.

Siner je poslije ispadanja sa Rolan Garosa otišao na dodatne preglede u medicinski centar Juventusa kod doktora Agrikole koji je devedesetih godina osuđen u doping skandalu Juventusa i optužen je da je pomagao u dopingu. Takve stvari dodatno su pokrenule teorije zavjere na društvenim mrežama.