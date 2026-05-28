logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Brat ti je pobijedio Sinera": Francisku Serundolu javili šokantne vijesti, nije mogao da vjeruje šta čuje

"Brat ti je pobijedio Sinera": Francisku Serundolu javili šokantne vijesti, nije mogao da vjeruje šta čuje

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Francisko i Huan Manuel Serundolo plasirali su se u treću rundu Rolan Garosa, ali je pobjeda slabije rangiranog od njih dvojice mnogo više odjeknula.

Francisku Serundolu rekli da mu je brat pobijedio Sinera Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kakav dan za porodicu Serundolo! Prvi favorit za osvajanje Rolan Garosa Janik Siner ispao je sa Rolan Garosa, a u treću rundu je neočekivano prošao Huan Manuel Serundolo poslije drame u pet setova. Argentinac je uspio da ostane pribran i iskoriti šansu koja mu se ukazala, pa će po prvi put u karijeri igrati u trećem kolu na pariskoj šljaci.

Ovaj rezultat je više bio očekivan od njegovog rođenog brata Franciska Serundola koji je u istom terminu igrao svoj meč na drugom terenu. Bolje rangirani od braće Serundolo (24. teniser svijeta) je slavio protiv Uga Gastona poslije borbe u četiri seta, i to poslije preokreta 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

Vjetar u leđa mu je sigurno dala vijest da je njegov brat pobijedio Janika Sinera na "Filip Šatrijeu". Kako je istakao u intervjuu poslije pobede, navijači su mu dovikivali: "Tvoj brat je pobijedio, tvoj brat je pobijedio".

Italijanski teniser Janik Siner je rutinski dobio prva dva seta, u trećem je imao velikih 5:1, da bi usred jednog poena hitno napustio teren i zatražio pauzu. Prvi "reket" planete se mučio sa grčevima, vrućinom i jako lošim uslovima na terenu, u jednom momentu mu je pozlilo, ali nije želeo da preda meč, već je poražen poslije drame u pet setova.

Serundolo je dobio treći set vezavši pet gemova, a onda nastavio da koristi šansu koja mu se ukazala u vrelom popodnevu. Siner je u četvrtom i u petom setu osvojio samo po gem i teren napustio jedva stojeći na nogama.

Ovo je prvi put u karijeri 56. tenisera svijeta da stigne do trećeg kola Rolan Garosa i dosadašnji najveći uspjeh na grend slemovima mu je druga runda US Opena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Tenis Rolan Garos Huan Manuel Serundolo Francisko Serundolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC