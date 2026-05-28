"Brat ti je pobijedio Sinera": Francisku Serundolu javili šokantne vijesti, nije mogao da vjeruje šta čuje

Francisko i Huan Manuel Serundolo plasirali su se u treću rundu Rolan Garosa, ali je pobjeda slabije rangiranog od njih dvojice mnogo više odjeknula.

Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia/AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kakav dan za porodicu Serundolo! Prvi favorit za osvajanje Rolan Garosa Janik Siner ispao je sa Rolan Garosa, a u treću rundu je neočekivano prošao Huan Manuel Serundolo poslije drame u pet setova. Argentinac je uspio da ostane pribran i iskoriti šansu koja mu se ukazala, pa će po prvi put u karijeri igrati u trećem kolu na pariskoj šljaci.

Ovaj rezultat je više bio očekivan od njegovog rođenog brata Franciska Serundola koji je u istom terminu igrao svoj meč na drugom terenu. Bolje rangirani od braće Serundolo (24. teniser svijeta) je slavio protiv Uga Gastona poslije borbe u četiri seta, i to poslije preokreta 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

Vjetar u leđa mu je sigurno dala vijest da je njegov brat pobijedio Janika Sinera na "Filip Šatrijeu". Kako je istakao u intervjuu poslije pobede, navijači su mu dovikivali: "Tvoj brat je pobijedio, tvoj brat je pobijedio".

La reacción de Fran Cerúndolo a la histórica victoria de Juanma ante Jannik Sinner es simplemente ESPECTACULAR.pic.twitter.com/x3iPSXfDrq — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1)May 28, 2026

Italijanski teniser Janik Siner je rutinski dobio prva dva seta, u trećem je imao velikih 5:1, da bi usred jednog poena hitno napustio teren i zatražio pauzu. Prvi "reket" planete se mučio sa grčevima, vrućinom i jako lošim uslovima na terenu, u jednom momentu mu je pozlilo, ali nije želeo da preda meč, već je poražen poslije drame u pet setova.

Serundolo je dobio treći set vezavši pet gemova, a onda nastavio da koristi šansu koja mu se ukazala u vrelom popodnevu. Siner je u četvrtom i u petom setu osvojio samo po gem i teren napustio jedva stojeći na nogama.

Ovo je prvi put u karijeri 56. tenisera svijeta da stigne do trećeg kola Rolan Garosa i dosadašnji najveći uspjeh na grend slemovima mu je druga runda US Opena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!