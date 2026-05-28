"Brat ti je pobijedio Sinera": Francisku Serundolu javili šokantne vijesti, nije mogao da vjeruje šta čuje

Francisko i Huan Manuel Serundolo plasirali su se u treću rundu Rolan Garosa, ali je pobjeda slabije rangiranog od njih dvojice mnogo više odjeknula.
Kakav dan za porodicu Serundolo! Prvi favorit za osvajanje Rolan Garosa Janik Siner ispao je sa Rolan Garosa, a u treću rundu je neočekivano prošao Huan Manuel Serundolo poslije drame u pet setova. Argentinac je uspio da ostane pribran i iskoriti šansu koja mu se ukazala, pa će po prvi put u karijeri igrati u trećem kolu na pariskoj šljaci.
Ovaj rezultat je više bio očekivan od njegovog rođenog brata Franciska Serundola koji je u istom terminu igrao svoj meč na drugom terenu. Bolje rangirani od braće Serundolo (24. teniser svijeta) je slavio protiv Uga Gastona poslije borbe u četiri seta, i to poslije preokreta 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.
Vjetar u leđa mu je sigurno dala vijest da je njegov brat pobijedio Janika Sinera na "Filip Šatrijeu". Kako je istakao u intervjuu poslije pobede, navijači su mu dovikivali: "Tvoj brat je pobijedio, tvoj brat je pobijedio".
Italijanski teniser Janik Siner je rutinski dobio prva dva seta, u trećem je imao velikih 5:1, da bi usred jednog poena hitno napustio teren i zatražio pauzu. Prvi "reket" planete se mučio sa grčevima, vrućinom i jako lošim uslovima na terenu, u jednom momentu mu je pozlilo, ali nije želeo da preda meč, već je poražen poslije drame u pet setova.
Serundolo je dobio treći set vezavši pet gemova, a onda nastavio da koristi šansu koja mu se ukazala u vrelom popodnevu. Siner je u četvrtom i u petom setu osvojio samo po gem i teren napustio jedva stojeći na nogama.
Ovo je prvi put u karijeri 56. tenisera svijeta da stigne do trećeg kola Rolan Garosa i dosadašnji najveći uspjeh na grend slemovima mu je druga runda US Opena.
