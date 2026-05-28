Sinerov poraz pokrenuo scenario koji Pariz ne pamti skoro 30 godina

Italijanski teniser Janik Siner postao je vlasnik i nekoliko negativnih rekorda poslije poraza u drugom kolu Rolan Garosa.

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Najbolje plasirani teniser svijeta Janik Siner neočekivano rano je završio takmičenje na Rolan Garosu. Italijan je poražen od Argentinca Huana Martina Serundola 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 i na taj način otvorio put Novaku Đokoviću ka tituli, a usput i oborio nekoliko rekorda. Ovog puta Siner nije postao "kralj" pozitivnih dostignuća, pošto su u pitanju negativni podaci koji se veoma rijetko događaju na velikim turnirima.

Favorit je favorit, pa i kada je na terenu više od 30 stepeni. Međutim, Janik Siner nije mogao da izdrži. Opšte je poznato da Italijan ne voli duge mečeve i vrućinu. Poslije drugog seta djelovao je tromo i umorno, promašivao je poene koji "nose njegovo ime" i sve je ukazivalo na to da prvi teniser svijeta neće izdržati do kraja. Tako je i bilo. Zbog toga je Italijan podsjetio na negativne rekorde grend slemova.

Mnogo vremena je prošlo od ovih rekorda:

Ovo je bio prvi put još od 2000. godine da ni prvi ni drugi teniser svijeta neće biti u trećem kolu muške konkurencije na Rolan Garosu. Posljednji put to se dogodilo kada su prvi i drugi reket sveta bili Andre Agasi i Pit Sampras.

Huan Martin Serundolo trenutno je 56. igrač svijeta i ujedno najniže rangirani teniser koji je pobijedio svjetskog "broja jedan" na Rolan Garosu još od Ramona Delgada, koji je svojevremeno bio 97. na svijetu i pobijedio Pita Samprasa 1998. godine.

U posljednjih 20 godina Janik Siner je tek drugi prvi nosilac koji je izgubio u drugom kolu muškog singla na velikim turnirima. Prije njega to se dogodilo Rafaelu Nadalu na Australijan openu 2023. godine.

Zašto nema Karlosa Alkaraza?

Janik Siner nije samo sam kriv za negativne rekorde, pošto i Karlos Alkaraz ne učestvuje na turniru. Španski teniser morao je da propusti Rolan Garos, a potom je riješio da otkaže i nastup na Vimbldonu zbog povrede. Još prije gotovo dva mjeseca najavljeno je da bi Španac mogao da bude van terena i više od šest mjeseci, a sve je zavisilo od stepena povrede. Alkaraz je na meču protiv Ota Virtanena iz Finske tražio medicinsku pomoć na turniru u Barseloni zbog problema sa zglobom i tada je bilo jasno da postoji povreda. Uspio je da završi meč i upiše pobjedu, ali ne i da nastavi takmičenje u Španiji. Od tada nije igrao na turnirima.

