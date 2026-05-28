Rasprodaja u Crvenoj zvezdi: Još jedno ime precrtano na Marakani

Dragan Šutvić
Edmund Ado će napustiti Crvenu zvezdu.

Fudbaler iz Gane Edmund Ado mogao bi da napusti Crvenu zvezdu. Momak koji nije upisao debi na zvaničnoj utakmici za crveno-bijele završio je pozajmicu u OFK Beogradu i sada bi mogao da krene dalje.

Kako piše Meridian sport, Ado jeste bio želja Dejana Stankovića, ali trenutno na Marakani nema mjesta za njega. S obzirom na to da i dalje nema naznaka da bi saradnja na Karaburmi mogla da bude nastavljena, budućnost fudbalera je poprilično jasna. Ado je za OFK Beograd odigrao 46 utakmica, imao je četiri asistencije, a možda bi imao i više uspjeha da ga povrede nisu omele.

Ado je godinama bio želja kluba iz Ljutice Bogdana, a u tim je stigao u eri Baraka Bahara. Međutim, nije bio u planovima trenera, potom je slična situacija bila i sa Vladanom Milojevićem, a sada i sa Stankovićem.

