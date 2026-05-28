Rasprodaja u Crvenoj zvezdi: Još jedno ime precrtano na Marakani

Edmund Ado će napustiti Crvenu zvezdu.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Fudbaler iz Gane Edmund Ado mogao bi da napusti Crvenu zvezdu. Momak koji nije upisao debi na zvaničnoj utakmici za crveno-bijele završio je pozajmicu u OFK Beogradu i sada bi mogao da krene dalje.

Kako piše Meridian sport, Ado jeste bio želja Dejana Stankovića, ali trenutno na Marakani nema mjesta za njega. S obzirom na to da i dalje nema naznaka da bi saradnja na Karaburmi mogla da bude nastavljena, budućnost fudbalera je poprilično jasna. Ado je za OFK Beograd odigrao 46 utakmica, imao je četiri asistencije, a možda bi imao i više uspjeha da ga povrede nisu omele.

Ado je godinama bio želja kluba iz Ljutice Bogdana, a u tim je stigao u eri Baraka Bahara. Međutim, nije bio u planovima trenera, potom je slična situacija bila i sa Vladanom Milojevićem, a sada i sa Stankovićem.

