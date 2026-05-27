Otkriveni detalji Zvezdinog velikog transfera: Kipranin za 3.000.000 evra, plata skoro 500.000 godišnje

Crvena zvezda je blizu da obezbijedi potpis kiparskog krilnog napadača Loizosa Loizua koji igra za Hapoel Tel Aviv.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je blizu završetka prvog velikog posla u letnjem prelaznom roku! Iako se prethodnih mjeseci oko Marakane mnogo više pričalo o prodajama nego o kupovini, jasno je da će sportski sektor željeti da i za narednu takmičarsku godinu oformi tim koji može da se nadmeće u Evropi - čiji će dio biti i Kipranin Loizos Loizu. Za tako nešto neće se štedjeti novac, ako je vjerovati informacijama koje stižu ovih dana.

Kako prenosi "Maxsport", Crvena zvezda će za krilnog napadača platiti otkupnu klauzulu koja iznosi 3.000.000 evra, a kiparski fudbaler imaće platu tačno 480.000 evra godišnje u redovima srpskog tima. Nešto ranije izraelski mediji prenijeli su da će crveno-bijeli za Kipranina platiti čak 4.500.000 evra, ali se čini da je to samo bio pokušaj da se izvuče više novca u ovom poslu!

Do prije nekoliko dana činilo se da bi izraelski fudbaler Mohamed Abu Fani trebalo da bude prvo pojačanje Crvene zvezde za narednu sezonu, ali sada je pitanje da li će se to desiti. Navodno, pregovori oko Loizosa Loizua su u završnoj fazi, pa bi on mogao da "pretekne" Izraelca na čijem transferu crveno-bijeli uporedo rade.

Podsjećamo, Mohamed Abu Fani je centralni vezni fudbaler iz Izraela, ali dugogodišnji prvotimac mađarskog Ferencvaroša u kojem je sarađivao sa Dejanom Stankovićem. On igra na mjestima koja trenutno pokrivaju Timi Maks Elšnik i Tomaš Hendel, dok je Loizos Loizu daleko ofanzivniji i najbolje se snalazi na desnom krilu.

Ko je Loizos Loizu?

Krilni napadač Loizos Loizu rođen je 2003. godine i sredinom jula će proslaviti 23. rođendan, a uprkos tome već ima ogromno iskustvo na međunarodnoj sceni. Loizu je visok 168 centimetara i najbolje se snalazi na mjestu desnog krila, ali može da igra na sve tri pozicije u ofanzivnom dijelu veznog reda.

Ponikao je u Omoniji iz Nikozije, bio na pozajmici u Herenvenu, a zatim se vratio na Kipar. Za holandski tim je odigrao tek pet mečeva bez gola i asistencije, pa je i razumljivo zašto njegov ugovor nije otkupljen. Ipak, povratak na Kipar u potpunosti mu je oživio karijeru. U dresu Omonije je imao osam golova i pet asistencija na 39 mečeva, zbog čega je Hapoel iz Tel Aviva platio 1,1 miliona evra za njegove usluge.

Prelazak u Izrael bio je pravi potez za talentovanog ofanzivca. Tokom prve sezone u dresu Hapoela, na čak 40 odigranih mečeva, Loizos Loizu je imao devet golova i devet asistencija. Uglavnom je igrao na mjestu desnog krila, ali je najbolji meč odigrao kao lijevo krilo - prije nekoliko sedmica je protiv Makabija iz Haife postigao dva gola i upisao jednu asistenciju sa te pozicije.

Svojevremeno je Loizu odigrao po tri meča za reprezentacije Kipra do 16 i 17 godina, a brzo se ustalio u seniorskoj reprezentaciji svoje zemlje. Sada ima već 47 nastupa za najbolju selekciju Kipra, uz tri postignuta gola - protiv Češke, Rumunije i San Marina. U martu 2024. godine odigrao je 83 minuta prijateljskog meča protiv Srbije, kada je naša selekcija golom Sergeja Milinković-Savića u sedmom minutu stigla do pobjede.