Luka Vildoza i MIlica Tasić dobili sina

Dragan Šutvić
Nakon što je Luka Vildoza prešao u pravoslavlje i vjenčao se sa Milicom Tasić sada je dobio i sina.

Luka Vildoza dobio sina Izvor: Instagram/virtusbologna/Printscreen

Luka Vildoza i njegova supruga Milica Tasić dobili su prvo dijete. Virtus iz Bolonje objavio je na svojim društvenim mrežama sliku iz porodilišta na kojoj se vide novopečeni roditelji sa nasljednikom.

Iskusni argentinski plejmejker i srpska odbojkašica upoznali su se i zavoljeli dok je on igrao u Crvenoj zvezdi, a sada su već nekoliko godina zajedno. Venčali su se u Beogradu u Hramu Svetog Save prije godinu dana. Da bi se to venčanje održalo morao je Argentinac da pređe u pravoslavlje.

Milica Tasić je rođena u Beogradu i igrala je u Crvenoj zvezdi, a nakon toga u Americi, Grčkoj i Rumuniji. Ima 26 godina. Što se tiče Luke Vildoze njemu je 30 godina, a nakon karijere u Argentini zaigrao je za Baskoniju odakle je otišao u Milvoki. Iz NBA lige se vratio u Evropu u dresu Crvene zvezde, a zatim je igrao za Panatinaikos, Olimpijakos i Virtus. Prethodne sezone bio je lider Evrolige po ukradenim loptama.

