Slučaj Luke Vildoze opet aktuelan: Ko je koga šamarao i vukao?

Košarkaš Virtusa Luka Vildoza uhapšen je zajedno sa svojom ženom Milicom Tasić u oktobru prošle godine.

Izvor: MN PRESS

Košarkaš Virtusa Luka Vildoza 15. oktobra prošle godine bio je uhapšen zajedno sa svojom suprugom Milicom Tasić, a sada su isplivali detalji svjedočenja ključnog svedoka. Argentinac je odbio da govori o ovom nemilom događaju, ali pošto klub nije izrekao nikakve sankcije, očigledno je da košarkaš nije napravio nikakav veći prekršaj.

"Bio sam tamo i vidio sam kako kola hitne pomoći blokiraju automobil na aveniji ispred zgrade regionalne vlade, tačno na pješačkom prelazu", prenosi riječi svjedoka italijanski "Il Carlino".

"Hitna pomoć je blokirala Vildozin automobil, izašle su tri žene i jedan muškarac, svi obučeni u crveno. Oni su vikali i pokušavali da izvuku čovjeka koji je sjedio u automobilu i držao se za volan. Gurali su ga i šamarali, tek tada je žena suvozač izašla iz automobila da interveniše", navodi se.

"U tom trenutku, kada su oba putnika automobila izašla, četvorica bolničara su počela da viču da će pozvati policiju i da će ga uvući u nevolju, pored salve uvreda i prijetnji. Nekoliko minuta kasnije, stigao je automobil karabinjera, a zatim i dva policijska automobila", zaključuje se.

Bolničarka optužila Vildozu da ju je davio

Slučaj Luke Vildoza bio je tema nedeljama i mjesecima u italijanskim medijima, a u jednom momentu je objavljeno svjedočenje bolničarke koja je bila akter incidenta u Bolonji.

"Mercedes koji je bio ispred nas je u tom trenutku skrenuo zdesna na lijevo, smanjivši našu brzinu. Čak smo rizikovali da ga udarimo. Pretekli smo ga, ali je ubrzao i moj vozač mi je rekao: "ne možemo ovako, sudarićemo se". Tada sam mu rekla: "sačekaj trenutak, izaći ću i objasniti da imamo urgentan poziv". Visoka sam 160 cm, teška 55 kg, imam 55 godina, prišla sam prozoru, on je spustio staklo i počeo da gestikulira rukama. Govorio je španski, djevojka koja je bila sa njim govorila je engleski. Rekla sam mu na lošem engleskom: "imamo hitan slučaj". U tom trenutku, izašao je iz auta", navodno je rekla medicinska sestra hitne pomoći.

Prema njenim riječima, Vildoza je potom fizički nasrnuo na nju.

"Kada je otvorio vrata, zgrabio me je za vrat i podigao me sa zemlje. Počela sam da vrištim. Čak je i visoka, plava žena koja je bila sa njim takođe izašla iz auta i povukla me za kosu. Imala sam rep i naslonila sam se unazad. Ljudi koji su bili sa mnom u međuvremenu su zvali policiju, ali sam već vidjela policijsku patrolu kako prolazi i zaustavila sam ih", rekla je.

