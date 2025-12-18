"Motivisan sam kad igram protiv njih": Luka Vildoza progovorio poslije pobjede protiv Partizana, pa spomenuo i Zvezdu

Luka Vildoza je poslije pobede Virtusa protiv Partizana pričao o motivaciji, ali i o predstojećem meču sa Crvenom zvezdom

Virtus je odnio pobjedu iz Arene. Ubjedljivo je savladao Partizan u Evroligi (86:68). Meč je prelomljen u završnici treće i početkom četvrte četvrtine kada je italijanski tim napravio seriju od 16:0 i od 54:52 stigao do nedostižnih 70:52. Poslije meča je Luka Vildoza kratko pričao sa novinarima.

"Mislim da nismo radili nešto specijalno dobro, već da smo u trećoj dionici igrali kako je trebalo. Pogodili smo neke šuteve, oni su napravili greške, mi smo onda kontrolisali meč do kraja", rekao je Vildoza.

Virtus je sada na skoru 8-8 u Evroligi, zanimljivo je da im je ovo bio tek drugi trijumf na gostovanju u sezoni. Kod kuće imaju skor 6-1. Šta se to promijenilo, pa su dobili u Beogradu?

"Ne znam. Možda smo bili spremni na igru u ovakvom okruženju znali smo kakvu atmosferu oni prave ovdje. U drugom poluvremenu smo igrali kako znamo. Nismo ništa radili posebno."

"Motivisan sam kad igram protiv njih"

Vildoza je na parketu proveo 21 minut i upisao jedan poen (0/1 za dva, 0/4 za tri), uz tri asistenicje, dva skoka i po jednu ukradenu i izgubljenu loptu. Istakao je da je bio dodatno motivisan protiv Partizana pošto je u prošlosti igrao za Crvenu zvezdu.

"Da, uvijek je lijepo igrati ovdje. Lijepo je igrati na ovom terenu i igrati protiv njih. Još jedna utakmica u mojoj karijeri."

Već u petak će igrati novi meč u Areni, ovog puta protiv svog nekadašnjeg kluba - Crvene zvezde (20.45h).

"Vidjećemo. Moramo da se oporavimo. Imali smo težak meč protiv Partizana, imamo oko 48 sati da se pripremiom za meč sa Zvezdom koja igra veoma dobro kod kuće", zaključio je Vildoza.

